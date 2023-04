Goldengas a caccia di un’impresa

Goldengas Senigallia a caccia di una impresa che sa di impossibile o quasi domani sera a Rieti, dove nella terz’ultima giornata di serie B i biancorossi rendono visita alla Real Sebastiani capolista, allenata dall’ex Vuelle Pesaro Sandro Dell’Agnello. Si gioca alle ore 20.30, al PalaSojourner, agli ordini degli arbitri Castello di Schio (Vicenza) e Tognazzo di Padova. Per la squadra di coach Paolo Filippetti, reduce da due sconfitte consecutive, un match senza nulla da perdere sul campo della squadra che, come pronosticato già alla vigilia, sta dominando la stagione regolare, in cui cerca la matematica prima piazza messa ancora in dubbio dal Faenza, secondo a -4.

Rieti fino a questo momento ha perso appena tre partite su venticinque, curiosamente tutte con formazioni marchigiane: è stata battuta infatti due volte da Fabriano e una da Jesi e proprio Ristopro e General Contractor sono le uniche ad aver violato il PalaSojourner.

All’andata una Goldengas orgogliosa fece sognare una clamorosa rimonta vincente contro i laziali, che alla fine si imposero non senza faticare 69-80. In settimana la Goldengas ha tenuto un allenamento scrimmage con la Luciana Mosconi Ancona, nel quale Simone Pozzetti, vittima dei soliti acciacchi al ginocchio, è rimasto a riposo.

A Rieti i biancorossi potrebbero ripresentare nei 12 Matteo Santucci, completamente ristabilito dal serio problema fisico subito nel mese di dicembre: il giocatore si allena già assieme al gruppo da una decina di giorni, ma domenica scorsa è rimasto in tribuna perché ancora indietro nel ritrovare il feeling di gioco con la squadra dopo un lungo periodo di stop.

A Rieti, o nella prossima trasferta a Faenza. Diretta sul canale Lnp Pass della LegaPallacanestro per gli abbonati alla stagione.

Andrea Pongetti