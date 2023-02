Dopo la sosta, a caccia della prima vittoria del 2023: la Goldengas torna oggi sul parquet con l’obiettivo di sbloccarsi finalmente dalla maledetta quota 14, affrontando alle 18 al PalaPanzini il Cervia, ultimo in classifica con appena 2 vittorie. Senigallia infatti, reduce da 5 sconfitte consecutive, fra sosta per il periodo natalizio e – la settimana scorsa – per il ritiro del Firenze, non vince ormai da due mesi: era l’11 dicembre 2022, la Goldengas, con la miglior prova stagionale, dominò 84-59 in trasferta contro la Virus Imola. Sembrava l’inizio di una riscossa (la squadra di Filippetti si presentava infatti al PalaRuggi reduce da 3 ko di fila) e invece da allora i problemi anziché risolversi sono aumentati non solo per i 5 ko di fila ma pure per l’infortunio di Santucci, che proprio a Imola giocò in maniera convincente la sua ultima partita prima di affrontare un serio problema di salute, fortunatamente risoltosi al meglio ma che ancora non gli permette di scendere sul parquet.

Contro il Cervia però, non c’è alternativa al successo: i romagnoli, che fino allo scorso anno giocavano a Cesena, già alla vigilia erano considerati il quintetto più debole del girone C: nel corso delle giornate la squadra è cresciuta, anche per l’innesto di diversi giocatori, e oggi non può essere considerata un materasso: i 4 punti in classifica però, dicono comunque molto.

Negli ultimi giorni Cervia ha inserito un nuovo giocatore rispetto all’andata, quando Senigallia vinse 71-80: si tratta di Georges Tamani, under del 2002 camerunense di formazione italiana, pivot, che completa il roster di coach Conti. Proviene dal Pozzuoli, girone D di serie B, dove in 18’ di media segnava 6.4 punti strappando 6.1 rimbalzi. Ad arbitrare saranno Antimiani di Montegranaro (Fm) e Ricci di Perugia.

