Goldengas, coach Filippetti: "Ci aspetta un match difficile"

Reduce da cinque vittorie consecutive, la Goldengas Senigallia si presenta carica al derby di stasera al PalaTriccoli contro la General Contractor Jesi, che in classifica ha 2 punti in più, in pratica quelli conquistati all’andata quando il quintetto di coach Ghizzinardi espugnò il PalaPanzini 69-79: era l’inizio del mese di dicembre ed entrambe le squadre erano molto diverse per spirito e roster. Jesi infatti aveva ancora Rocchi ma non aveva inserito Calabrese e soprattutto Varaschin, che per la prima volta dunque stasera giocherà contro la squadra dove lo scorso anno è esploso, giocando una grande stagione in maglia Goldengas. Senigallia aveva invece ancora Santucci, che sarebbe stato oggi a sua volta un ex ma che non è ancora disponibile dopo il grave problema di salute avuto alla fine del 2022, ora completamente risolto: il giocatore a breve dovrebbe rientrare, ma non certo oggi al PalaTriccoli. "Ci aspetta un match difficile – evidenzia coach Paolo Filippetti – ma contro Ozzano si è visto che siamo in salute". L’entusiasmante successo di tre giorni fa ha rinvigorito anche il legame col tifo senigalliese: non che si fosse spento ma di certo nel corso della stagione al PalaPanzini l’entusiasmo non è stato quello dei momenti migliori. Domenica invece il palas si è fatto sentire ed oggi per il derby i tifosi senigalliesi sono annunciati in discreto numero.

Andrea Pongetti