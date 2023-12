Goldengas da sogno, ora il big match con Bramante

Goldengas Senigallia come un rullo compressore stavolta anche in trasferta, Stamura Ancona dignitosa ma sempre più attardata. Domenica scorsa si è chiuso il girone di andata della serie B Interregionale, girone E: nessuna pausa, già sabato si inizia col ritorno ma le due anconetane ci arrivano con stati d’animo ben diversi dopo le ultime giornate dai risultati praticamente opposti. Nella trasferta contro il non irresistibile Pescara Basket, la Goldengas ha confermato il bel momento: quinta vittoria nelle ultime sei, terzo posto in classifica assieme al Loreto Pesaro (col quale però si è prevalso nello scontro diretto) e match vinto d’autorità, con una prestazione offensiva di grande livello e ben 99 punti segnati in trasferta, ben distribuito tra i 10 senigalliesi. "Abbiamo fatto girare bene la palla, trovando molti tiri aperti ad alta percentuale – evidenzia il coach biancorosso Andrea Gabrielli – Sì, sono soddisfatto: ci eravamo già allenati bene in settimana, vincendo pure una amichevole con Jesi (89-79) e col Pescara ho visto le risposte che mi aspettavo: è stata una prestazione decisamente positiva". Sette vittorie e quattro sconfitte il bilancio della fase ascendente per una Goldengas che ora pare davvero una squadra di Gabrielli per spirito e intensità: e sabato c’è il big match esterno con la sorprendente capolista Bramante, per riscattare la beffa subita all’ultimo secondo all’esordio in campionato.

Continua a piangere invece la Stamura: a Teramo prestazione dignitosa, senz’altro migliore delle ultime, ma sconfitta ancora netta (-13) e punti in graduatoria che rimangono 2, quelli ottenuti alla prima di campionato contro il Roseto, avversario di sabato prossimo. Dorici alla decima sconfitta consecutiva e ultimi a quattro lunghezze proprio dal Roseto e dal Pescara Basket. Non si intravedono segnali di svolte all’orizzonte, l’impressione è che la pur futuribile e volonterosa squadra di Petitto in un torneo infarcito di nomi illustri non posso che pagare dazio. Si fa sempre più dura ma bisogna crederci anche perché, va ricordato, al termine della prima fase non ci saranno retrocessioni dirette.

Andrea Pongetti