Goldengas, dopo tre vittorie fallisce il poker contro Teramo

Se doveva essere una prova del nove, la Goldengas l’ha fallita. Ritorno con delusione da Teramo per la squadra di coach Gabrielli, caduta in Abruzzo contro la formazione che allenava lo scorso anno. Si è interrotta così la serie positiva dei biancorossi, presentatisi a Teramo reduci da tre vittorie consecutive: contro un avversario che aveva quattro punti in meno in classifica e rotazioni limitate, l’occasione era ghiotta per proseguire la striscia ma la Goldengas non l’ha sfruttata cedendo nell’ennesimo finale punto a punto. Con pochi rimpianti però, nonostante l’ultimo pallone per provare a vincere o andare ai supplementari che è stato nelle mani dei biancorossi. Coach Gabrielli lo sottolinea senza tanti giri di parole: "Poche scuse, pochi se e ma – ammette – Per quello che è stato l’andamento del match Teramo ha meritato di vincere, avevo d’altronde messo in guardia sulla difficoltà del match. Complimenti a loro". Domenica si torna al PalaPanzini per affrontare un’altra abruzzese, il Roseto: quintetto accreditato alla vigilia ma molto deludente, reduce però da una bella vittoria nel match d’esordio del nuovo coach Castorina.

Andrea Pongetti