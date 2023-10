Goldengas e Stamura attese dal derby del riscatto: entrambe arrivano da sconfitte

Fine settimana amaro per le due anconetane di serie B Interregionale Goldengas Senigallia e Stamura Ancona, che dopo tre giornate rimangono entrambe a quota 2 punti in classifica in seguito ai ko dello scorso weekend.

E domenica a Senigallia c’è il derby, che rilancerà una delle due e lascerà ancora più indietro l’altra. L’ultima giornata ha senz’altro deluso di più i tifosi senigalliesi che quelli stamurini: non una prestazione convincente quella della Goldengas sul parquet del Civitanova, vittorioso 75-67 grazie a un positivo ultimo quarto. Il match è stato a lungo in equilibrio, ma la Goldengas ha convinto decisamente meno che nel successo precedente a Porto Recanati: certo, non sono mancate le polemiche per dei fischi arbitrali contestati che hanno pure portato all’espulsione di coach Andrea Gabrielli ma l’impressione è che la squadra senigalliese, tutta nuova tranne capitan Giacomini, sia ancora un cantiere aperto, un quintetto ancora non ben amalgamato e che non ha espresso il suo potenziale.

Diverso il discorso in casa Stamura: contro un Bramante ancora imbattuto i dorici hanno giocato alla pari, cedendo 47-50 soltanto negli ultimi secondi. L’esperienza maggiore della squadra pesarese, assieme da anni, ha avuto la meglio causando il primo ko al PalaRossini ma gli applausi del palasport a fine partita dicono tutto sulla prestazione di una squadra che sta dimostrando di poter stare in questo campionato, nonostante gli oggettivi limiti di esperienza rispetto a tutte le avversarie. Al derby arrivano allora forse meglio i dorici, che al PalaPanzini alle 18 di domenica non avranno davvero nulla da perdere, a differenza di una Goldengas che non può ulteriormente cedere terreno alle leader ancora a punteggio pieno del girone E (Loreto Pesaro, Matelica, Bramante Pesaro).

Andrea Pongetti