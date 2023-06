"Goldengas, ha pesato l’assenza di Santucci"

Sarà B Interregionale, ma senza drammi. Federico Ligi (nella foto), general manager della Goldengas Senigallia, commenta l’epilogo della stagione, che ha visto il club non riuscire a conquistare la B Elite, gettando uno sguardo a quello che sarà il futuro della società, da 21 anni consecutivi in serie B. Un futuro ora chiamato B Interregionale, la seconda delle due nuove categorie nate dalla scissione della attuale B unica per via di una riforma "che non avrà alcun effetto positivo, esattamente come le precedenti: credo che tra un paio di anni in Federazione saranno pronti per la prossima", sottolinea Ligi.

Riforma costata però una discesa dalla terza alla quarta divisione nazionale alla Goldengas. Ligi, un verdetto giusto?

"Nello sport il verdetto del campo è sovrano, giusto o meno lo si deve accettare".

In sede di costruzione del roster c’è qualcosa che oggi rifareste diversamente?

"Sono sempre molto autocritico, alla fine di ogni anno penso alle valutazioni che avrei potuto fare meglio. Quest’anno non fa eccezione. L’assenza per quattro mesi di Santucci (out per un serio problema di salute quando era secondo tra i marcatori) è stata pesantissima, abbiamo dovuto cambiare assetto più volte e questo ha causato momenti di difficoltà. Momenti da cui ci siamo però sempre ripresi: abbiamo finito undicesimi (con conseguente abbinamento ostico col Piacenza nella post season), dopo essere stati però sempre tra il sesto e il nono posto".

Ora sarà B Interregionale, senza alcuni derby sentiti come Fabriano e Jesi, un passo indietro rispetto alla storia recente della Pallacanestro Senigallia. O no?

"Nel 2015 eravamo già nella quarta serie: per una riforma fu soppressa la Dna e noi salimmo nella terza, ma senza promozioni sul campo. Fu un riposizionamento, esattamente come quello di oggi per un’altra riforma. Quindi non parlerei di passo indietro. Riguardo ai derby, capisco che quelli con Fabriano e Jesi fossero sentiti, ma li abbiamo affrontati soltanto negli ultimi anni. Derby ci saranno anche in B Interregionale, con rivali storiche come Civitanova. E attenzione, non sarà un torneo facile, tutt’altro: sono stati aboliti gli under e ci sarà la possibilità di utilizzare uno straniero. Sarà un torneo molto più stimolante di quello che oggi si possa pensare".

Con quali obiettivi lo affronterà la Goldengas? Ci saranno novità societarie o tecniche?

"La speranza che qualche appassionato voglia avvicinarsi c’è sempre: la Pallacanestro Senigallia è una realtà sana. Dal punto di vista tecnico non abbiamo ancora parlato della prossima stagione, è prematuro dunque pensare a partenze o arrivi tra i giocatori". Il 9 giugno intanto, di fronte alla Rotonda, festa finale del settore giovanile (230 iscritti) tra le 17 e le 19.

Andrea Pongetti