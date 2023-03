Goldengas in ripresa

Goldengas, il primo obiettivo c’è. I biancorossi continuano nel proprio trend in altalena e dopo una lunga serie di ko, confermano i segnali di ripresa delle ultime settimane vincendo la terza partita di fila contro il San Miniato. I play-off, a turno unico, per l’accesso alla futura B Elite, con la vittoria di domenica scorsa al PalaPanzini sono ormai cosa fatta: i punti di vantaggio sulla tredicesima in classifica (alla post season infatti solo le prime 12, dalla tredicesima si finisce direttamente in B Interregionale) sono infatti 12 e con 7 partite da giocare per Senigallia manca ormai solo la matematica. "Ora possiamo giocare con l’obiettivo di migliorare la posizione in graduatoria, visto che almeno un posto ai play-off pare certo – ammette coach Paolo Filippetti – Contro il San Miniato siamo partiti benissimo, ma non siamo sempre riusciti a capitalizzare per i troppi errori ai tiri liberi (14 sbagliati su 35). Mi prendo però il buono di questa partita: un match condotto per 40 minuti contro un avversario che non ha mai mollato, la terza vittoria di fila e i play-off ormai vicini". Di buono c’è anche il rientro di Giannini, uno dei due infortunati: 9 minuti, pochi, ma è già qualcosa mentre per Santucci bisognerà ancora aspettare. La Goldengas, oltre a rinsaldare il suo nono posto, ora ha l’obbligo di pensare all’ottavo, l’ultimo che consentirebbe di disputare i play-off col vantaggio del fattore campo: e da questo punto di vista diventa cruciale lo scontro diretto di domenica prossima a Fiorenzuola, che ha gli stessi punti dei biancorossi ma ha vinto all’andata al PalaPanzini. Gli emiliani non saranno guidati in panchina da coach Galetti, che sarebbe stato ex di turno: domenica è stato esonerato, al suo posto sulla panchina siederà Simone Lottici, già a Fiorenzuola tra il 2015 e il 2018.

Andrea Pongetti