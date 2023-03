Goldengas nella mani di Giacomini Contro Ozzano una partita delicata

Marco Giacomini super, Goldengas Senigallia di nuovo nella parte sinistra della classifica. Domenica scorsa nel match esterno contro il Fiorenzuola è arrivato il quarto successo consecutivo per la squadra di coach Paolo Filippetti, che continua la sua risalita in un propizio mese di marzo: Senigallia ora è di nuovo nella parte sinistra della graduatoria, all’ottavo posto, una posizione da mantenere a tutti i costi da qui alla fine della stagione regolare perché l’ultima a garantire la disputa dei play-off col vantaggio del fattore campo.

Contro il Fiorenzuola dei tanti ex il capitano Marco Giacomini è stato decisivo, facendo la storia della società: i suoi 37 punti (con 8 triple) sono una delle migliori prestazioni individuali dalla nascita del club, nel 1979, oltre ad essere la miglior prestazione in carriera del playmaker, 29 anni, pesarese al sesto anno a Senigallia. Solamente in undici occasioni in 44 anni un giocatore di Senigallia ha segnato più punti: in vetta c’è Antonio Gallucci, indimenticato crivellatore delle retine avversarie, che segnò 43 punti sia contro il Cagli nel 1984 che contro il Todi nel 1988.

Col morale di nuovo alto, la Goldengas si appresta a tornare al PalaPanzini domenica in un delicatissimo confronto contro Ozzano, che ha soltanto due punti in più in classifica: dalle ore 18 Senigallia proverà l’aggancio e magari pure l’impresa di ribaltare la differenza canestri dopo il -14 dell’andata, maturato però tutto nei 5 minuti di un tempo supplementare a senso unico.

Andrea Pongetti