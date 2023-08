Goldengas Senigallia: ecco Benzoni, mancano due pedine

Altro acquisto della Goldengas che porta a quota 7 i giocatori sotto contratto per la stagione 2023-24. L’ultimo arrivo è quello di Diego Benzoni, 19 anni, 192 centimetri, ala, cresciuto nella Pallacanestro Forlì e nell’ultima stagione impegnato, oltre che nel settore giovanile forlivese, alla Gaetano Scirea Bertinoro, nella C Silver dell’Emilia Romagna, dove ha chiuso a circa 13 punti di media. Partirà dalla panchina nella nuova Goldengas che ora presenta un quintetto con Giacomini, Brigato, Neri, Landoni e Medizza, e due cambi come Sanna, che occuperà il ruolo di play e guardia e Benzoni. Non sarà l’ultimo arrivo: manca una guardia (si sono fatti i nomi di Bassi, 2004 della Gaetano Scirea e dell’argentino Imsandt, 37 anni) e un lungo, che dovrebbe essere l’ex Tigers Cervia Jonas Bracci. "Per me quella di Senigallia è davvero una grande opportunità, sono entusiasta", sottolinea il giocatore che per la prima volta affronta una esperienza fuori dall’Emilia Romagna in un team che, a parte Giacomini, ormai capitano bandiera, è stato letteralmente stravolto rispetto a quello dello scorso anno, i cui giocatori si sono tutti accasati altrove tra B Nazionale e B Interregionale.

Andrea Pongetti