Goldengas Senigallia: ecco il nuovo roster di coach Gabrielli

Presentata lunedì allo Scalo Zero sul lungomare di Senigallia, alla presenza dei tifosi e del sindaco Massimo Olivetti, la Goldengas 2023-24, che sarà al via per il ventiduesimo anno consecutivo a un torneo di serie B, quest’anno precisamente la B Interregionale dopo la scissione decisa dai vertici federali della vecchia B unica. La presidente Sonia Fileri e il general manager Luigi Giacomelli hanno spiegato le scelte che hanno determinato la costruzione di una squadra rinnovata rispetto a quella dello scorso anno con il capitano Marco Giacomini unico riconfermato. Un quintetto che dovrà mettere sul parquet la filosofia di coach Andrea Gabrielli, tornato a Senigallia dopo la straordinaria stagione di due anni fa, quando alla guida di una Goldengas diversa dall’attuale, arrivò fino alla semifinale per la A2, miglior risultato della storia societaria. Una Goldengas che fece dell’intensità difensiva un marchio di fabbrica e così dovrà essere stavolta. Il roster con numero di maglia, anno di nascita e ruolo: 4 Jonas Bracci, 1996, pivot; 6 Kevin Brigato, 1998, guardia; 7 Marco Giacomini, 1994, playmaker (capitano); 9 Gustavo Imsandt, 1985, playmaker-guardia (nazionalità argentina); 10 Luca Sanna, 2003, playmaker-guardia; 11 Leonardo Bassi, 2004, ala piccola; 12 Jacopo Casabianca, 2006, ala; 18 Diego Arceci, 2005, guardia; 22 Christian Ciacci, 2004, guardia; 33 Lorenzo Neri, 2001, guardia-ala piccola; 34 Nicolò Venturi, 2004, guardia; 41 Andres Landoni, 1990, ala-pivot (nazionalità argentina); 66 Devil Medizza, 1990, pivot. Presentata la campagna abbonamenti. il motto è "Alimentiamo il sogno": 15 gare al prezzo di 120 euro, 80 per i genitori dei tesserati che non pagano come gli under 12. Previsto un abbonamento sostenitore a 250 euro con omaggio.

Andrea Pongetti