Goldengas Senigallia: trasferta a Civitanova con l'obiettivo di puntare in alto

"A Porto Recanati ho visto le risposte che volevo, ma possiamo ancora fare meglio". Coach Andrea Gabrielli ne è sicuro e carica la sua Goldengas in vista della seconda trasferta consecutiva: dopo la vittoria di Porto Recanati, che ha riscattato il ko interno dell’esordio contro il Bramante, domenica alle 18 si rende visita al Civitanova. L’argentino Landoni, 13 rimbalzi la settimana scorsa, primo anno a Senigallia, è un ex, provenendo proprio da Civitanova: "lo scorso anno ho vissuto un’ottima stagione – spiega – conquistando la promozione dalla C Gold alla B Interregionale. Si trattava del mio primo anno in Italia e nelle Marche, una regione dove mi sono trovato subito bene e dove ho deciso di rimanere, spostandomi verso nord convinto dal progetto Goldengas". Una Goldengas che proverà a inserirsi nelle parti alte in un torneo di grande livello: "Ci sono due squadre molto forti come Loreto Pesaro e Matelica – conferma Landoni – ma anche altre. A Matelica c’è un mio connazionale che conosco, Mariani, che a questi livelli può fare la differenza". Un argentino c’è anche nel Civitanova rivale di domenica: è il play-guardia Franco Bazani, talento e punti nelle mani. La Virtus ha 2 punti in classifica, come i biancorossi, è squadra solida con tecnico e diversi giocatori che ormai si conoscono ma a livello di roster almeno sulla carta ha qualcosa in meno della Goldengas, chiamata a dimostrare di aver intrapreso la strada giusta. Arbitrano Menicali di Fermo e De Angelis di Grottammare (Ap).

Andrea Pongetti