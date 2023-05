Goldengas, settimo ko di fila L’interregionale è a un passo

71

GOLDENGAS

68

BAKERY : Venuto 3, Passoni 12, Berra 18, Angelucci 14, Cecchetti 16; Ringressi ne, Balestra ne, Coltro 3, Carone ne, El Agbani, Korsunov 3, Basso 2. All. Del Re.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 20, Neri 8, Santucci 13, Pozzetti 14, Musci 5; Valletti ne, Valle, Giannini 4, Cerruti ne, Lemmi 4. All. Filippetti.

Arbitri: Lillo e Galluzzo di Brindisi.

Parziali: 17-21 28-37 54-63 71-68.

La Goldengas perde anche gara 2 a Piacenza ed è a un passo dalla retrocessione in B Interregionale: locali avanti 2-0 nella serie. La Bakery vince 71-68 dopo aver inseguito tutta la partita contro una Goldengas che gioca ai limiti della perfezione per 30 minuti, ma non il finale: il 17-5 dell’ultimo periodo con cui i locali ribaltano la partita è indicativo e conferma i limiti di una squadra che, anche quando gioca bene come nell’occasione, non è in grado di farlo per 40 minuti. Rispetto a gara 1, Filippetti opera un cambio tra i senior: rientra Giannini (18 al tiro e -4 in valutazione, inspiegabili i suoi 22’), mentre in tribuna va Gnecchi. Decisamente positivo l’approccio dei biancorossi, che fanno girare bene la palla in attacco chiudendo avanti il primo quarto 17-21. Goldengas ancora bene a livello difensivo nel secondo periodo, con Giacomini che guida la squadra da vero leader (25-32 al 16’). La Bakery fa davvero fatica ad attaccare una difesa senigalliese raramente così solida come nei primi 20’, e all’intervallo Senigallia conduce meritatamente 28-37. Tripla di Pozzetti: la Goldengas inizia al meglio il terzo periodo e per la prima volta ha un vantaggio in doppia cifra (30-40 al 21’); Piacenza reagisce (42-44 al 24’), ma le triple di Pozzetti sono pesantissime e al 30’ Senigallia conserva i 9 punti di vantaggio sul 54-63. Locali in difficoltà, ma col merito di rimanere incollati a una Goldengas costantemente in fuga. Korsunov segna il 70-68, poi sull’ultimo possesso biancorosso Giacomini non trova la tripla del successo e per la Goldengas arriva il settimo ko di fila. Andrea Pongetti