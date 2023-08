Goldengas, un altro colpo Arriva l’argentino Imsandt

Altro argentino alla Goldengas: ecco Gustavo Dario Imsandt che farà compagnia ad Andres Landoni, annunciato alcuni giorni fa. Imsandt, originario di Santa Fe ma da anni in Italia e nelle Marche, torna a giocare dopo un anno di stop durante il quale si è comunque allenato con Fabriano. In precedenza aveva giocato nel 2021-22 in C Silver chiudendo a 11 punti di media con la maglia dell’Urbania. Valanghe di punti realizzati negli anni anteriori dal playmaker-guardia argentino, 190 centimetri: numerose le sue stagioni tra i 16 e i 20 punti di media in serie C regionale o in C Nazionale con le maglie tra le altre di Fabriano, Ischia, Nocera, Trapani. Da men che ventenne, aveva debuttato in serie A con la maglia della Scavolini Pesaro, nella stagione 2004-05: era uno dei giovanissimi di una squadra che tra gli altri annoverava giocatori come Ress, Milic e Rannikko e under come Andrea Cinciarini, futuro play della stessa Goldengas e poi a lungo della Nazionale. "Arriva un giocatore che porterà esperienza e personalità, e in cui ho trovato grande entusiasmo per questa avventura", garantisce il coach Andrea Gabrielli, mentre l’esterno argentino sottolinea: "Ho sempre sentito parlare bene della Goldengas. Felice di proseguire la mia carriera in una piazza come Senigallia". Goldengas praticamente fatta: mancano due giocatori da ufficializzare: la guardia Bassi dal Bertinoro e il pivot Bracci dal Cervia.

Andrea Pongetti