"Gran risultato la finale di Coppa Partita dura con la Civitanovese"

E’ una Vigor Castelfidardo bella in Coppa (Promozione). Ormai una consuetudine visto che otto giorni fa la formazione fidardense ha centrato la quarta finale in sette anni, la seconda consecutiva dopo la vittoria della passata stagione.

"Penso che centrare così tante finali non sia mai successo prima - attacca Luca Manisera, allenatore dei fidardensi -. Come vincere due volte di seguito. Ci proveremo sapendo che affronteremo una Civitanovese che probabilmente insieme al Montecchio è la squadra più forte della Promozione. Una formazione che ha perso pochissime partite, formata da tanti giocatori bravi e di esperienza, ma il bello sarà proprio questo. Affrontare una squadra forte, con un pubblico importante, tifosi appassionati. Sarà estremamente stimolante, una bella serata per tutti i giocatori della Vigor".

In semifinale un pareggio e una vittoria per la Vigor contro la Cagliese. "Ci tenevamo tantissimo a centrare l’obiettivo della finale e siamo contenti, perché abbiamo giocato un ottimo ritorno di Coppa sul nostro campo contro una Cagliese scesa per provare a ribaltare il risultato. Nonostante tante assenze siamo riusciti a prevalere grazie a un gruppo compatto e mettendo in campo tanta voglia di dimostrare e di fare bene che sono gli aspetti più belli dello spogliatoio della Vigor".

Non solo Coppa, ma anche campionato visto che la squadra di Castelfidardo sogna di centrare i playoff.

"Un campionato estremamente difficile. Il Montecchio potrebbe festeggiare già nella prossima giornata sul nostro campo. Anche l’Urbania, seconda, sta avendo un passo estremamente importante e se vogliamo centrare l’obiettivo dei playoff dovremo tenere il passo dell’Urbania che ha nove punti in più di vantaggio su di noi (Vigor sesta in classifica a un punto dal terzo posto occupato da Gabicce Gradara, Portuali e S.Orso, ndr). Ci sarà da spingere tanto nelle ultime sei partite sapendo però che abbiamo già raggiunto traguardi importanti come la finale di Coppa e la salvezza che non era scontata dopo un inizio non proprio positivo visti i tanti giovani in gruppo e una rosa non lunghissima. I ragazzi sono cresciuti in consapevolezza e centrare i playoff sarebbe la ciliegina sulla torta".