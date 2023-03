Grand Prix a Busan, Volpi conquista il bronzo

L’Italia del fioretto di Stefano Cerioni continua a volare e nell’ultima prova di Coppa del Mondo ha vinto ancora con Alessio Foconi, medaglia d’oro nel fioretto individuale maschile in Corea, a Busan. Diventano nove le vittorie tra uomini e donne nella stagione in corso, con 26 podi totali in 18 gare per la squadra di fioretto del Commissario Tecnico jesino. Il podio nell’ultima prova in Corea oltre a Foconi tra gli uomini lo ha portato un’altra atleta legata al territorio anconetano, Alice Volpi bronzo (nella foto), che, pur nativa di Siena e tesserata per le Fiamme Oro, rè di stanza a Jesi. A Jesi si allena anche Tommaso Marini, il campione anconetano vincitore della scorsa Coppa del Mondo a sua volta tesserato per le Fiamme Oro: Marini in Corea è stato meno brillante rispetto al recente passato ed ha concluso la prova vinta dal compagno di squadra Foconi al nono posto, perdendo per 15-13 contro il francese Maxime Pauty nei sedicesimi di finale. Pauty ha poi proseguito la sua marcia arrivando terzo. A Busan c’erano pure altre tre marchigiane: Serena Rossini (Fiamme Gialle-Ancona) ha concluso al 55° posto, Elena Tangherlini (Esercito-Jesi) al 56°, Beatrice Monaco (Fiamme Gialle-Jesi) al 74°.

Andrea Pongetti