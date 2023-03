Gruppo Pianello di ciclismo, protagonisti i giovanissimi

OSTRA

È il giorno della presentazione in casa Pianello. Il Gruppo Sportivo ostrense del presidente Maurizio Minucci inaugura il secondo anno di quella che nel 2022 è stata definita "nuova era" con la rifondazione della scuola di ciclismo, nata nel 1965 e capace di scrivere pagine nel ciclismo di livello nazionale e non solo. La stagione 2023 nasce sotto il segno dei Giovanissimi, squadra formata da ragazzini dai 7 ai 12 anni. A guidarli l’ex dilettante e prof Giuseppe Bracci. Oggi, alle 17, il ritrovo è fissato nella sede sociale di via Fausto Coppi a Pianello di Ostra. La vernice biancorossa 2023 si tiene a sei mesi dalla tragica alluvione con il Gs Pianello che a novembre aveva organizzato anche una pedalata di solidarietà dove aveva partecipato pure il compianto Davide Rebellin. Continua intanto anche quest’anno la collaborazione tra il Gruppo Sportivo Pianello – Diego Schiaroli e il Team Cingolani, quest’ultimo protagonista con le vittorie a livello nazionale e nei campionati italiani nel ciclocross, ma anche in mountain bike.