Guai fidarsi del fanalino Rimini. Ha giocatori di spessore e qualità

Ultimo posto in classifica con quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte: numeri che bastano a tratteggiare il disastroso avvio di campionato del Rimini, che sembra una squadra totalmente agli antipodi rispetto alla neopromossa che la scorsa stagione riuscì a centrare i play-off. Del resto, basta guardare alle statistiche per rendersi conto della partenza horror dei romagnoli: mai in campionato la squadra di Piazzale del Popolo è riuscita a mantenere la propria porta inviolata. Una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, sempre subendo una marea di gol. Basti pensare che per battere la Juventus Next Gen i biancorossi sono dovuti andare a bersaglio quattro volte (4-3 al ’Neri’) e che per pareggiare, sempre davanti ai tifosi di casa, con il Perugia l’allora squadra di Raimondi di reti ne ha dovute realizzare due in rimonta. Quasi tre reti a gara, 2,75 per la precisione. Impossibile immaginare una classifica migliore, anche pensando ai gol realizzati, 12, che fanno dei biancorossi il quarto miglior attacco del girone, proprio in compagnia di quel Pontedera al quale il Rimini lunedì sera ha spalancato la propria porta quattro volte. Il tanto auspicato salto di qualità dopo l’avvicendamento societario non c’è stato: la scorsa estate, l’ex presidente Alfredo Rota ha ceduto le quote societarie all’imprenditrice italo-tedesca Stefania Di Salvo, ma finora i risultati non stanno dando ragione alla nuova gestione. A pagare le conseguenze di questi pessimi risultati è stato finora il solo ex tecnico Gabriel Raimondi, esonerato e sostituito dal più esperto Emanuele Troise: un cambio che finora non ha sortito gli effetti sperati, vista l’ultima debacle incassata sul campo del Pontedera. Così come non ha sortito effetto la campagna acquisti operata in estate, con la squadra che è stata praticamente rivoluzionata: diversi elementi importanti sono stati ceduti, tra cui bomber Santini (cercato dall’Ancona, ma finito all’Entella), senza dimenticare i vari Haveri, Laverone, Gabbianelli, Regini e Tonelli, solo per citarne alcuni. Tra gli arrivi di spessore, il centrocampista lituano Megelaitis, l’ala Lamesta dall’Alessandria, ma anche le punte Morra e Cernigoi: c’è anche chi ha scelto di rimanere, come quell’Andrea Delcarro la cui cessione non è mai stata digerita del tutto tra la tifoseria dorica, ma che purtroppo non sarà della partita a causa del grave infortunio alla caviglia dal quale sta lentamente recuperando. Insomma, Rimini-Ancona rappresenta la classifica partita da non fallire, da una parte e dall’altra: la classifica infatti non ammette ulteriori passi falsi e un pareggio non servirà a nessuna delle due squadre, anzi. Marco Donadel vuole assolutamente tornare alla vittoria per restare ben saldo sulla panchina dorica: di fronte a lui, ironia della sorte, la stessa squadra contro cui, pochi mesi fa festeggiò la sua prima vittoria in biancorosso.

Gianmarco Minossi