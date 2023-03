Guai sottovalutare il San Donato Basta ricordare la gara di andata

Trentun punti in classifica, a pari merito con l’Olbia, ma al momento fuori dalla zona play-out per gli scontri diretti favorevoli nei confronti dei sardi: il campionato dal San Donato Tavarnelle è stato un continuo saliscendi fin dalla prima giornata, tra prestazioni esaltanti e deficitarie, ma tutto sommato, per una neopromossa, è un ruolino di marcia accettabile. La società toscana, costituitasi nel 2006 dalla fusione tra A.C. San Donato e A.C. Libertas Tavarnelle, ha progressivamente scalato le divisioni amatoriali fino a raggiungere il professionismo, conquistando l’anno scorso la prima promozione in Serie C della sua storia sotto la guida tecnica di Paolo Indiani. Quest’anno, ai nastri di partenza, la squadra si presentava in panchina con l’ex Grosseto Lamberto Magrini, esonerato dopo la tredicesima giornata con la squadra ultima in classifica con soli 8 punti (frutto di 1 vittoria e 5 pareggi): a subentrargli è stato il suo vice Daniele Buzzegoli, ex calciatore con un passato anche in Serie A, che ha preso subito in mano la situazione, portando gradualmente la squadra fuori dalle zone calde. Il San Donato è la formazione che ha raccolto meno punti in assoluto negli incontri casalinghi (soltanto undici), eppure all’andata ha bloccato l’Ancona sul pareggio: un chiaro indicatore dell’imprevedibilità di questa squadra, che tra le mura amiche (gioca a Montevarchi) ha costretto sull’1-1 anche l’Entella. Massima attenzione quindi a non sottovalutare i toscani che, se in giornata, possono fare lo scherzetto. Bomber principe della squadra, con otto reti messe a segno, è Federico Russo, subito seguito da Leonardo Ubaldi con sette. Per l’Ancona sarà un appuntamento importante per blindare il quarto posto tenendo la Carrarese a debita distanza, mentre per il San Donato uscire indenne dal Del Conero rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia, oltre che rosicchiare un punto pesante come un macigno in ottica salvezza. Proprio alla squadra toscana è legato un curioso episodio che sta facendo in questi giorni il giro del web: Jedd Cooley, ragazzo inglese appassionato di Football Manager, proprio grazie al noto videogioco manageriale, si è appassionato ai gialloblu tanto da decidere di partire alla volta dell’Italia per seguire dal vivo la squadra. Come riporta il club toscano, Cooley è atterrato a Pisa venerdì scorso, dalla contea di Wiltshire e da lì ha raggiunto Montevarchi in treno per assistere al derby tra la formazione di Buzzegoli e il Siena. Prima della partita ha avuto modo di scendere in campo e conoscere le alte cariche della società, dal presidente Bacci al presidente onorario Fusi, fino allo staff tecnico della squadra, ricevendo in omaggio la maglia di Ubaldi e tre sciarpe. Cooley ha annunciato la sua intenzione di tornare anche nella prossima stagione ed è stato anche intervistato dal canale ufficiale del San Donato Tavarnelle.

Gianmarco Minossi