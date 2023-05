Gubbio e Pontedera vanno avanti

Gli altri playoff: Gubbio-Recanatese è finita con il punteggio di 1-1, gol di Di Stefano al 32’ e pareggio di Giampaolo al 9’ della ripresa. Pontedera-Rimini si è conclusa sul punteggio di 2-1, con gol di Nicastro al 4’ e Cioffi al 10’ e poi di Santini per il Rimini al 34’. Qualificate al secondo turno di playoff di girone, dunque, Ancona, Gubbio e Pontedera. Domenica secondo turno di playoff, in programma Carrarese-Ancona (la Carrarese, quarta, gioca con la squadra qualificata che ha la peggiore classifica, dunque l’Ancona) e Gubbio-Pontedera, con orari ancora da definire, sempre con partita secca e due risultati su tre per la squadra di casa.