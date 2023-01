"Ho detto ai miei ragazzi di prendere il gol"

di Michele Carletti

Un derby nel segno del fair play. Una bella notizia arriva dal nostro calcio giovanile. Sabato si è giocato Candia-Osimana, categoria Allievi regionali (girone B).

In palio punti per il campionato. L’equilibrio regna nella sfida, tanto che intorno al quarto d’ora della ripresa il risultato non sembra sbloccarsi. In un contrasto di gioco a centrocampo un giocatore del Candia resta a terra dolorante. Dopo pochi secondi l’Osimana va in gol. I giocatori ospiti festeggiano, ma per poco. L’allenatore dei giallorossi, Francesco Giacco, invita infatti i propri giocatori a far pareggiare gli avversari. Tradotto: alla ripresa del gioco i giocatori dell’Osimana restano fermi lasciando segnare al Candia il gol del pareggio.

L’Osimana alla fine si aggiudica lo stesso il derby (finisce 2-4 per i senza testa). Tre punti dal sapore particolare, quasi una doppia vittoria dopo quel gesto "che è stato istintivo, perché sono ormai tanti anni che alleno e chi mi conosce sa che sono uno caloroso in panchina, non sto calmo, insomma non sono proprio tranquillo – confida mister Francesco Giacco –. Se mi dovesse capitare altre dieci volte non so se ripeterei tutte e dieci lo stesso gesto. Ho visto però che il loro giocatore era a terra, dopo quel contrasto che non sembrava niente di che, e dopo due secondi abbiamo fatto gol. Pure il loro allenatore mi ha guardato come per dire: ‘Però così non si fa’. Istintivamente ho detto ai ragazzi di prendere il gol. E’ andata così. Qualcuno dei miei in quei frangenti era anche incredulo. Solo a fine partita ho capito meglio che è stato davvero un bel gesto". Il mister giallorosso non ci ha pensato due volte. Prima del risultato contano altre cose… "Anche se l’episodio forse è stato proprio il pretesto per farci vincere poi la partita, perché sul pareggio i ragazzi si sono caricati, quasi trasformati e alla fine abbiamo vinto". E’ la prima volta che capita a Giacco un episodio simile.

"Prima, sia da giocatore che da allenatore, non mi era mai successo una cosa del genere. Ma non voglio passare sicuramente da eroe. Mi ha fatto piacere ed è stato bello l’applauso di tutti quelli che erano presenti alla partita". Applausi meritati, per un gesto che dovrebbe essere più frequente sia nei giovani che nei grandi. Per un calcio che vorremmo tutti più "pulito". In ogni categoria. A partire dai campioni, dai prof. I primi che devono dare esempio.