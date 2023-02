I 500 biglietti per Fermo esauriti in poche ore

Cinquecento biglietti acquistati in quindici ore, notte compresa. Bruciati, polverizzati. Per gli anconetani la trasferta di Fermo è già sold out da ieri mattina. Un record per Ancona e per l’Ancona, un segnale di quanto il momento magico della squadra e l’effetto Melchiorri abbiamo riscaldato gli animi della tifoseria e richiamato verso lo stadio anche chi stava seguendo i biancorossi senza andare allo stadio. In questo momento, specie dopo il successo sulla capolista Reggiana di sabato scorso, la città riscopre il suo amore per la squadra di calcio, e i biglietti vanno a ruba. Anche i pochi – cinquecento, per questioni di ordine pubblico – messi a disposizione degli anconetani per la partita di domenica prossima. La Curva Nord ha aderito alla trasferta e anche questo ha contribuito in maniera pesante alla polverizzazione della prevendita: dopo la riunione di martedì sera, infatti, i tifosi biancorossi hanno comunicato che "Curva Nord Ancona ha deciso di partecipare alla trasferta di Fermo. Siamo consapevoli che qualcuno potrebbe rimanere senza biglietto, abbiamo valutato anche la decisione di non entrare ma probabilmente avrebbe fatto più comodo agli stessi che hanno deciso di dimezzare la capienza, per questo saremo lì al nostro posto come sempre a modo nostro. Non sarà la vostra repressione a fermare la nostra passione!". Detto fatto, ieri mattina alle 9 la prevendita era già esaurita, con tanti anconetani che avrebbero desiderato seguire la squadra anche a Fermo rimasti a bocca asciutta. "Me la aspettavo, questa corsa al biglietto – spiega l’amministratore delegato dorico Roberta Nocelli –, in questi giorni ci siamo confrontati sia con la questura di Ancona sia con quella di Fermo, ed è stato molto attivo anche Matteo Bartoloni, il nostro slo (supporter liaison officer, sostenitore ufficiale di collegamento, è il responsabile della tifoseria nominato dal club, ndr). Tutti abbiamo cercato di far capire che c’era questa esigenza di avere i biglietti per i nostri tifosi, e sapevamo che sarebbero stati venduti in breve tempo sulle ali dell’entusiasmo, dei risultati, della Melchiorri-mania: tutto lasciava presagire questa polverizzazione della vendita. Ne avremmo voluti anche molti altri, ma questa è una decisione che non ci compete, comprendiamo che su questa partita c’è tanta attenzione. Ringraziamo la Curva che ha deciso di venire a Fermo nonostante la limitazione e che ha messo davanti a tutto l’amore per la squadra".

I dati di prevendita giungono anche da Fabrizio Andreani, storico tifoso e titolare di Computer New File di corso Carlo Alberto, rivendita ufficiale di Vivaticket nonché tradizionale punto di vendita dei tagliandi quando l’Ancona gioca in trasferta: "Martedì sera ho chiuso che ne avevo venduti una cinquantina, la Curva doveva ancora decidere, però in tutto erano già stati venduti circa duecento biglietti, dunque molti online (la prevendita era cominciata martedì alle 18, ndr). Stamattina ho aperto ed erano già esauriti, dunque immagino che gli altri siano stati acquistati online soprattutto dalla Curva Nord".

Giuseppe Poli