"I biancorossi del 2004 li avrei portati direttamente in serie A"

Da una squadra costruita soprattutto per salvarsi, cioè senza ambizioni di salto di categoria, alla serie B. Il Lecco di Luciano Foschi ha stupito tutti, centrando con una doppia vittoria la promozione nella serie cadetta e lasciando ad Ancona e all’Ancona un po’ d’amaro in bocca, visto che le due sfide prima al Del Conero e poi al Rigamonti Ceppi sono terminate in parità. E’ il Lecco di quel Foschi che nell’estate del 2004, seguita alla retrocessione dalla seconda serie A, era alla guida dell’Ancona che poi non si iscrisse al campionato e ripartì, invece, dalla serie C2 con Frosio in panchina e con Schiavoni presidente.

Una breve parentesi biancorossa che Foschi ricorda ancora bene "con quella squadra sarei tornato dritto in serie A" ha detto, ma che per le vicende societarie legate a Pieroni sfociò in un triste nulla di fatto. E’ anche il Lecco di Alessandro Bianconi, ceduto in prestito dai dorici lo scorso mese di gennaio, che in bluceleste ha trovato una sua nuova dimensione giocando tutte le partite di playoff da protagonista, da quelle contro l’Ancona alla doppia finale contro il Foggia. Così, dato sempre per sfavorito in tutte le sfide disputate dopo quella contro l’Ancona, il Lecco ha centrato l’obiettivo, superando ogni pronostico e cementando sempre di più le sue certezze, turno dopo turno.

Squadra umile, operaia, costruita solo per disputare un campionato onesto, e poi terza all’arrivo in volata con il Pordenone, secondo ma con gli stessi punti dei lariani, e poi capace di mostrare le sue qualità migliori proprio nelle sfide più difficili, da quella contro lo stesso Pordenone alla semifinale con il Cesena a quella "definitiva" contro il Foggia. Un miracolo compiuto grazie a una squadra che ha messo in mostra i suoi talenti migliori, dal portiere Melgrati ai difensori Battistini e Bianconi – appunto –, dagli esterni di centrocampo Giudici e Lepore, al giovane Zuccon dell’Atalanta, alle punte Buso e Pinzauti.

"Io ci ho sempre creduto, perché la mia squadra è forte, più forte di quanto possano dire gli altri. E lo abbiamo dimostrato in questi playoff" ha dichiarato il tecnico nato ad Albano Laziale 56 anni fa che dopo la serie finale conclusa con il trionfo e la storica promozione s’è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: "Sarò banale, è il coronamento di tanti sacrifici – ha dichiarato poi alla Gazzetta dello Sport –. Però esserci riuscito con una squadra partita con altri propositi, in un club che in serie B non ci andava da cinquant’anni, è una gioia tripla. Qualcuno pensava fossi bollito... Nel calcio spesso si parla e si dicono cose non vere, ma alla fine la verità viene fuori e adesso quel bollito va in B contro ogni pronostico. Questa è una rivincita nei confronti di chi parla senza conoscere le persone".

