I biancorossi di mister Tuzza vincono il campionato dei Giovanissimi regionali

La Giovane Ancona protagonista vincente con i Giovanissimi Regionali e non solo. La formazione dorica allenata da mister Tuzza, con il pareggio ottenuto nell’ultima giornata e la contemporanea sconfitta del Palombina, ottiene la matematica vittoria del campionato. Una Giovane Ancona attenta ai risultati, ma anche al fair play. Un bel gesto è arrivato nelle scorse settimane dagli Allievi di mister Finocchi ed è stato celebrato da tutta la società anconetana con i ragazzi dell’Under 17 con la prima festa del Fair Play biancorosso. "La scelta è ricaduta su di voi - ha spiegato ai giovani il presidente Diego Franzoni, affiancato dalla guida spirituale Don Dino Cecconi - perché avete reso onore ai colori della Giovane Ancona. Avete subito un fischio arbitrale contrario, oggettivamente sbagliato, un rigore per un fallo commesso fuori area, ma non avete minimamente protestato. Bravissimi. In questo periodo di brutti episodi di cronaca legati al calcio, in campo e sugli spalti, il vostro gesto è un esempio anche per noi adulti. Continuate così". Come continua la collaborazione con l’Atalanta, tanto che si ripeterà anche questa estate il prestigioso Football Camp che l’Atalanta Bergamasca organizza da anni e che si terrà dal 3 al 7 luglio allo Stadio Mandela in via della Montagnola ad Ancona, accanto al Palaindoor, riservato a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni. Nei primi giorni di aprile inoltre una formazione classe 2009 è salita a Cesena per affrontare in amichevole un gruppo 2010 della società bianconera. In Romagna i giovani biancorossi sono stati accompagnati oltre che dallo staff tecnico anche dal responsabile tecnico Sandro Santini.