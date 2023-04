I biancorossi toccano il fondo: sette gol incassati in due trasferte

Contro la Recanatese l’Ancona ha toccato quel fondo che probabilmente non era riuscita a toccare ad Alessandria. Due trasferte consecutive e sette gol incassati, a fronte di zero realizzati. Ci sono le attenuanti, saranno analizzate tra poco, ci sono gli errori arbitrali, gli episodi sfavorevoli, ma al di là della presenza in panchina del nuovo allenatore Marco Donadel – assolutamente evitabile lo scivolone a fine partita davanti ai tifosi, anche se spiegato nel dopogara – l’Ancona ha mostrato gli stessi problemi evidenziati nelle dieci ultime gare della gestione Colavitto.

La partita di Recanati è stata incanalata da due episodi avversi che bisogna ricordare: il rigore apparso netto su Paolucci non dato dall’arbitro Luongo al 10’ e l’espulsione diretta di Brogni al 15’ per un fallo in cui non è apparsa evidente la chiara azione da gol, visto che il giocatore si trovava ben fuori area e oltre l’angolo dell’area di rigore, quindi defilato, e per di più dietro a Brogni c’era De Santis. Detto questo, l’Ancona ha retto bene e giocato fino al 40’ creando anche alcune buone occasioni pur in inferiorità numerica, poi è calata la notte.

Il solito gol su palla inattiva, stavolta con Sbaffo – non uno qualunque – lasciato libero di colpire di testa in area, e dopo poco il raddoppio del baby Guidobaldi, classe 2004 ex Giovane Ancona, ancora su dormita della difesa.

Poi nella ripresa l’Ancona è progressivamente scomparsa, gli innesti non le hanno dato la vivacità che cercava Donadel, paradossalmente meglio l’Ancona con Moretti terzino nella seconda parte del primo tempo che nel resto della partita. E nel finale ha subito altri due gol: quando la squadra avrebbe dovuto tenere duro, invece, come ha detto lo stesso Donadel, si è sciolta, offrendo il fianco alle ripartenze della Recanatese e mostrando ancora una volta tutti i limiti del momento. Limiti mentali ma anche limiti tecnici in molti dei protagonisti in negativo al Tubaldi.

La società non potrà non tenerne conto nella prossima campagna acquisti estiva. Alcune considerazioni emergono forti dal peggior ko della stagione a Recanati: questa squadra non può fare a meno del suo portiere Perucchini, le sconfitte di Alessandria e di Recanati non sono solo coincidenze.

Ma non può fare a meno nemmeno di altri giocatori chiave, del migliore Spagnoli, di Simonetti, di Mezzoni e Martina sulle fasce, di Mondonico quando non si fa espellere, del sacrificio di Moretti, di Di Massimo quando è in giornata. E di Melchiorri, purché cercato e aiutato, a Recanati troppo solo in attacco dopo l’espulsione di Brogni. All’Ancona restano ora i playoff per riscattare la figuraccia di Recanati, ma l’impressione è che questa squadra non andrà lontano.

g. p.