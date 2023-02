I dorici preparano l’assalto alla capolista

Si entra nel vivo della vigilia del match contro la Reggiana: nella giornata di ieri l’Ancona si è ritrovata al Paolinelli, svolgendo riscaldamento in regime di reattività, circuiti diretti di reattività podalica e tattica. Hanno lavorato a parte Di Massimo e Ruani, mentre oggi pomeriggio ci sarà la rifinitura al Del Conero a porte chiuse. La gara di sabato contro i granata sarà il primo significativo banco di prova per la formazione di Colavitto, reduce da un mese e mezzo da imbattuta: la sconfitta dell’andata in terra emiliana brucia ancora, soprattutto per come maturò. I biancorossi persero infatti solamente per colpa dell’autogol di Simonetti, al termine di una partita dominata in lungo e in largo, ma nella quale, per mancanza di concretezza e anche per colpa dell’inferiorità numerica, i dorici non riuscirono a raccogliere quanto avrebbero meritato. Era un’altra Ancona, in crisi di risultati e ancora alla ricerca di una sua identità, avendo appena collezionato tre sconfitte consecutive: in effetti, quella di quest’anno è stata una prima parte leggermente altalenante, ma dopo la sconfitta di Rimini la squadra ha decisamente cambiato passo. Fino ad arrivare a oggi, appunto, con i Colavitto boys in solitaria al quarto posto in classifica e smaniosi di continuare a salire la china, per godere di un buon vantaggio in ottica play-off. Se è vero che la Reggiana sembra ormai irraggiungibile, la formazione biancorossa ha tutte le carte in regola per poter tentare l’assalto al secondo posto: ecco perché dalla partita di sabato passerà un buon settanta per cento di questa stagione. Con una vittoria, l’Ancona si rilancerebbe prepotentemente nei piani altissimi della classifica, ma anche un pareggio rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia: dopo le ultime incoraggianti prestazioni, tra l’ambiente si respirano quella fiducia e quell’entusiasmo tipici di chi lotta per obiettivi importanti e di chi vuole sognare in grande. Si percepisce anche tra la tifoseria, che dopo qualche leggero mugugno di inizio stagione, ha veramente capito le potenzialità di questa squadra ed è tornata a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo come ai tempi d’oro. Vero che il campionato è ancora lungo, ma un risultato positivo contro la prima della classe significherebbe tantissimo e non solo in termini di classifica. In questi due anni di gestione Colavitto, la Reggiana ha sempre rappresentato un tabù per i dorici: un pareggio e due sconfitte in tre partite. Ma i tabù, si sa, sono fatti per essere sfatati.

Gianmarco Minossi