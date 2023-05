I dorici rimontano due gol al Lecco Ora in Lombardia servirà vincere per continuare a sognare la serie B

ancona

2

lecco

2

(3-4-1-2): Perucchini; Barnabà, Mondonico (34’ st Camigliano), Brogni; Mezzoni (17’ st Petrella), Paolucci, Basso, Martina (27’ st Prezioso); Moretti (27’ st De Santis); Spagnoli, Melchiorri (1’ st Di Massimo). A disp. Piergiacomi, Vitali, De Santis, Lombardi, Ruani, Pecci, Mattioli, Fantoni, Prezioso. All. Donadel.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (21’ st Stanga); Giudici (34’ st Tordini), Zuccon, Galli (18’ st Lakti), Ilari, Lepore; Pinzauti (21’ st Bunino), Buso (33’ st Zambataro). A disp. Stucchi, Maffi, Maldini, Patrick, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Mangni, Ardizzone. All. Foschi.

Arbitro: Centi di Terni. Reti: 28’ Celjak, 30’ st De Santis (aut.), 38’ st Prezioso, 49’ st Petrella. Note - Ammoniti: Barnabà, Giudici, Mondonico, Moretti, Buso, Prezioso; spettatori: 5000 circa; recuperi: 0’ +5; prima della partita un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione

E’ un’Ancona tutto cuore quella che nella confusione dei minuti conclusivi riesce a risalire la china dallo 0-2 e riacciuffa il Lecco con le reti di Prezioso e Petrella. Non un grande risultato, in vista del prossimo turno in programma lunedì al Rigamonti Ceppi, ma almeno l’Ancona riesce a non perdere una partita che si mette davvero male, gli svarioni difensivi dei dorici spianano la strada alla formazione lombarda ma quando la partita sembra ormai chiusa i dorici hanno un’impennata d’orgoglio e raddrizzano la partita.

Per passare ai quarti ora servirà vincere a Lecco, ma soprattutto una prova di tutt’altra consistenza rispetto a quella vista ieri. Nel primo tempo l’Ancona ci prova ma senza le idee chiare, quelle che invece ha il Lecco che si rende subito pericoloso: tre interventi di Perucchini nel primo quarto d’ora la dicono lunga sulle sofferenze difensive dei biancorossi.

L’estremo difensore dorico prima si oppone a Galli, poi al colpo di testa di Pinzauti, infine con un vero miracolo all’inzuccata di Celjak.

E quando l’Ancona sembra guadagnare metri e fiducia e comincia ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria ecco che il Lecco passa in vantaggio prima della mezz’ora: di testa respinge Mezzoni, Galli sempre di testa rimette il pallone in area, è lo stesso Mezzoni a tenere in gioco Celjak che si inserisce e tutto solo batte Perucchini.

L’Ancona però ha il merito di reagire subito, ma le migliori occasioni arrivano negli ultimi minuti prima del riposo: prima su cross di Martina è Moretti a deviare la palla verso la porta di Melgrati centrando l’incrocio e poco dopo una rasoiata di destro da fuori di Basso chiama l’estremo bluceleste al salvataggio in angolo. Nella ripresa, con Donadel che si gioca subito la carta di Di Massimo per Melchiorri, ancora tanto Lecco nel primo quarto d’ora, Zuccon in due circostanze chiama Perucchini alla parata, poi un destro al volo di Giudici da fuori area si stampa sulla traversa. Donadel getta nella mischia Petrella, poi anche De Santis e Prezioso, la squadra è completamente ridisegnata ma non riesce a costruire una sola palla utile in area di rigore avversaria. Così alla mezz’ora Buso sfugge alla difesa e calcia a giro, la palla sembrerebbe destinata a uscire ma ci pensa De Santis a infilare la porta di Perucchini.

Ci prova Petrella a impensierire Melgrati, poi in mezzo alla confusione è il destro di Prezioso a battere l’estremo difensore del Lecco e a riaccendere le speranze dell’Ancona che finisce all’arrembaggio.

Nel finale la zampata di Petrella sotto misura vale il 2-2.

Giuseppe Poli