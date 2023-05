VIGOR CASTELFIDARDO

2

BIAGIO NAZZARO

1

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (34’ st Arifi), Gasparini, Gioielli, Marconi, Santoni M., Terrè (43’ st Malaccari), Ballarini (13’ st Guercio), Altobello (20’ st Rombini), Mosca, Grayaa (5’ st Gasparrini). Panchina: Flumini, Calligari, Santoni R., Borbotti. All. Manisera

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Pacenti (34’ st Giacconi), Domenichetti (13’ st Marasca), Terranova, Ortolani, Petoku (13’ st Coppari), Agostinelli (10’ st Marengo), Rossini, Pieralisi, Montagnoli (34’ st Indelicato), Borocci. Panchina: Lanari, Mozzoni, Mosciatti, Brocani. All. Pazzaglia

Arbitro: Eletto di Macerata

Reti: 11’ st Mosca, 45’ st Coppari, 46’ st Rombini

Note: espulso al 46’ st Santoni M.

Castelfidardo

La Vigor con il morale alto per la vittoria in Coppa non sbaglia anche in campionato. I fidardensi si impongono di misura.