I gemelli Cingolani subito protagonisti

I gemelli Cingolani (Team Cingolani) protagonisti nel ciclocross nazionale. Nei giorni scorsi gli allievi ostrensi hanno centrato una doppietta vincente. Tommaso trionfa nell’International Cyclo - Cross di Brugherio (la "capitale" del ciclocross tricolore, competizione quest’anno inserita nel calendario internazionale Uci come evento classe C2) salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio. Filippo lo imita, ma nell’umbra Città di Castello. I due sono risaliti sul podio poi mercoledì a Scarperia. In Toscana in occasione della race di Cx oro a Filippo e bronzo per Tommaso. Il Team Cingolani di Pianello di Ostra non è protagonista solamente nei giovani, ma ‘anche nei ‘’grandi’’. Antonio Macculi "mattatore" e primo a Brugherio. Nel femminile nella categoria Elite Rebecca Gariboldi è d’argento e Anna Oberparleiter nella top – ten (nona) e con Ania Bocchini argento nella MW2 (tutte impegnate in sella a Brugherio). Sempre Rebecca Gariboldi e Ania Bocchini hanno conquistato successivamente a Scarperia il 1° novembre un doppio argento.