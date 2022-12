I giallorossi parlano argentino L’Osimana punta su Scheffer

La squadra di Eccellenza Osimana parla sempre più argentino: i giallorossi mettono a segno un altro colpo. Stavolta il nuovo volto non va a rinforzare l’attacco, ma il centrocampo, reparto dove vorrà essere protagonista il giovane Mateo Scheffer, giovane promessa del calcio argentino. Scheffer, classe 2004, ha indossato le scarpette per la prima volta a quattro anni e da allora non le ha più lasciate.

Formatosi nel Club Rivadavia di Lincoln, città nei pressi di Buenos Aires, il centrocampista argentino arriva dal Torneo Federal A, il terzo livello del campionato di calcio biancoazzurro.

"A convincermi sono stati una società molto organizzata, le sue aspirazioni e le possibilità di crescita calcistica" le prime parole di Scheffer da tesserato dell’Osimana, spiegando i motivi che lo hanno spinto sino a Osimo.

E sui suoi obiettivi in maglia giallorossa: "Darò il massimo, non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare la mia squadra e i miei compagni". Si sta già allenando da diverse settimane alla corte di mister Mobili e presto vorrà essere protagonista anche in partita.

Non si arresta, quindi, la campagna acquisti di questo inverno per l’Osimana.

Michele Carletti