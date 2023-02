I giovani protagonisti ai Campionati italiani

Via con il febbraio tricolore per il PalaIndoor. In pista i giovani, con i Campionati italiani juniores e promesse in programma oggi e domani nell’impianto dorico. Un intenso weekend per due giornate di sfide, circa mille partecipanti al via provenienti da tutta Italia, 52 titoli in palio tra under 20 e under 23. È l’edizione numero 48 dell’evento, la 29esima nel capoluogo dorico che conferma il suo ruolo di capitale dell’atletica. Le Marche si presentano con 42 iscritti e diversi candidati alle posizioni di vertice. Entra ancora in pedana con l’obiettivo di una medaglia la pesista Sofia Coppari (Atl. Fabriano), più volte sul podio e fresca di primato marchigiano under 20 con un lancio a 13.88. Avvio di stagione da record anche per Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) che ha migliorato quello regionale juniores dei 1500 metri in 4’39’’32 ma la sua distanza preferita è quella degli 800 in cui ha vinto il tricolore under 18 nella passata stagione.

In caccia di un buon piazzamento nei 60 promesse Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona), scesa di recente a 7’57. Vorrà essere protagonista anche il triplista under 23 Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona). Nei 60 metri promesse la velocista Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno), leader in questa stagione con il suo 7’42 del record regionale di categoria, proverà a essere in gara nonostante un recente fastidio muscolare per confrontarsi con una delle stelle più attese, l’azzurra Larissa Iapichino (la saltatrice fiorentina ha scelto di cimentarsi soltanto nello sprint dopo il recente 7’47) ma anche con la veneta Hope Esekheigbe (7"35 nello scorso inverno).

L’altro big della manifestazione è il reatino Mattia Furlani, bicampione europeo under 18, atterrato domenica al record europeo under 20 indoor del lungo con 7.99 a Stoccolma. Per tornare agli atleti di casa, difende il titolo nell’alto juniores Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno) che parte con il terzo accredito per aver saltato 1.72 nel debutto dell’ultimo fine settimana.

Nei 3000 di marcia promesse Anastasia Giulioni (Cus Macerata), che ha conquistato due bronzi l’anno scorso, mentre nel triplo juniores tocca a Mattia De Angelis (Asa Ascoli Piceno), già terzo tra gli allievi. Da seguire poi tra gli altri nei 60 ostacoli promesse la sangiorgese Martina Cuccù (Team Atl. Marche), nell’alto juniores Ambra Compagnucci (Atl. Avis Macerata) e al maschile Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) e Riccardo Ricci (Atl. Avis Macerata), tutti già medagliati in carriera, oltre al mezzofondista Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) sugli 800 promesse e alla lunghista under 20 Elisa Ripari (Atl. Ama Civitanova).