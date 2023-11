I Giovanissini arrivano alla fase regionale

Numeri in continua crescita e risultati che certificano il lavoro di grande qualità nel Moie Vallesina. Un sodalizio che può contare formazioni in tutte le categorie e che può contare tra prima squadra (Promozione, girone A) e settore giovanile quasi 400 tesserati. Il Moie Vallesina si conferma ancora una volta come una realtà di riferimento per tutto il territorio della Vallesina. Con un turno di anticipo la squadra dei Giovanissimi rossoblu, guidati da mister Federico Topa, hanno vinto il girone provinciale, raggiungendo così la fase regionale. "Sono estremamente orgoglioso di quello che stiamo facendo con i ragazzi del gruppo Giovanissimi, sia a livello umano che dal punto di vista calcistico - commenta mister Federico Topa -. Alleno con grande soddisfazione ragazzi eccezionali e una delle cose che mi gratifica di più è vederli crescere sotto il piano caratteriale e comportamentale".