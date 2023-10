"I nostri giovani per la prima squadra"

L’Ancona Primavera vola con Riccardo Tumiatti. Il tecnico è cresciuto nel vivaio del Milan, e in rossonero ha fatto tutta la trafila delle giovanili dal 1973 al 1981. Successivamente ha continuato la sua carriera in C. Dopo un inizio da allenatore nei dilettanti, dal 1991, per sette stagioni, è ritornato al Milan partendo dall’under 10 fino alla Primavera. Dal 2000 al 2002 ha allenato la Primavera del Chievo, sostituendo anche Delneri (squalificato) in panchina in una gara di serie A, avendo così avuto la grande soddisfazione di debuttare nella massima serie, pareggiando 1-1 contro il Brescia del compianto Mazzone. "L’Ancona suscita ancora ricordi importanti nell’ambiente calcistico nazionale. Per me è un onore lavorare in questo club. Ho trovato un ambiente e strutture ideali per svolgere l’attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi a me richiesti", racconta Tumiatti, soddisfatto di questo primo percorso fatto con i giovani biancorossi: "Il mio lavoro è facilitato dalla disponibilità, competenza e professionalità dello staff. L’approccio è stato molto buono, la squadra sin dal primo giorno ha dimostrato fame di apprendere. Il miglioramento è costante. Siamo consapevoli, lo staff ed io, che il nostro lavoro è finalizzato al poter mettere a disposizione della prima squadra più giovani possibile del nostro settore giovanile".