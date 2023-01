I pesaresi arrivano più riposati Colavitto con il dubbio del modulo

La squadra s’è allenata ieri mattina sul sintetico del Dorico e proseguirà la settimana oggi pomeriggio al Paolinelli. Con Spagnoli sempre in gruppo. La notizia del recupero imminente del centravanti e l’ottimo momento della squadra scaldano il cuore dei tifosi, che hanno cominciato a procurarsi i biglietti in prevendita per il derby in programma sabato pomeriggio alle 17.30 al Del Conero contro la Vis Pesaro. La prevendita parte sempre senza sussulti per poi scaldarsi negli ultimi giorni e un’Ancona al quarto posto in classifica, in un derby sentito come quello contro i pesaresi, rappresenta indubbiamente un’opportunità per tanti sostenitori dorici. Sul fronte squadra ci sarà da capire se Colavitto, dopo aver nuovamente sperimentato il 3-4-3 che a Gubbio ha portato fortuna all’Ancona proprio come a Cesena, identico 0-1 in favore dei biancorossi, proverà a riproporlo anche contro la Vis Pesaro, oppure se deciderà di tornare al modulo a lui più caro, cioè il 4-3-3. Le possibilità sembrano equamente suddivise, ma il rientro di Gatto e di Prezioso potrebbe far propendere il tecnico per rispettare la sua tradizione. Ancona a tre o a quattro in difesa, a tre o a quattro a centrocampo? L’ipotesi leggermente favorita, proprio per il rientro dei due centrocampisti dalla squalifica, dovrebbe essere il 4-3-3, dunque con Mezzoni e Martina che torneranno a fare i terzini a fianco a due tra Mondonico, De Santis e Camigliano, a centrocampo tre titolari da scegliere tra Gatto, Prezioso, Simonetti e Paolucci, ma attenzione poi al possibile inserimento in corsa del nuovo arrivato, Basso, che ha giocato bene a Gubbio. In attacco le scelte che riguardano il tridente sembrano piuttosto scontate, con Petrella, Moretti e Di Massimo principali candidati a vestire una maglia da titolare. Sul fronte pesarese restano molti dubbi circa l’utilizzo di Fedato, per il resto l’intero gruppo è a disposizione del tecnico Oscar Brevi. Kevin Cannavò è approdato al Padova, al suo posto dovrebbe arrivare Luca Gagliano, mentre a gennaio sono arrivati sia l’esperto Federico Gerardi dal Picerno sia i difensori Gega dalla Sampdoria e Tonucci dalla Juve Stabia. In queste ultime settimane la Vis ha cambiato tanto l’allenatore quanto la fisionomia, dunque, ed è reduce dalle due vittorie con Fiorenzuola e Olbia che ne hanno risollevato la situazione in classifica quanto il morale. Con il campo allagato i pesaresi non hanno giocato l’ultima contro il Pontedera, rinviata per impraticabilità del manto del Benelli. Una settimana in più per preparare la sfida di Ancona, dove potrebbero trovare in campo proprio quel Melchiorri che hanno provato invano a inseguire nelle scorse settimane. La partita di sabato sarà trasmessa anche su Sky Diretta Gol.

g.p.