I Portuali a caccia dei tre punti per sognare Vigor Castelfidardo con l’ostico MondolfoMarotta

Due pareggi e una sconfitta per i Portuali nelle ultime tre uscite. Oggi la formazione dorica andrà alla caccia dei tre punti, in casa, contro un Moie Vallesina già salvo, ma che in trasferta nell’ultimo periodo sembra andare meglio che in casa. Non così per i Portuali che una settimana fa sono caduti di misura in casa di un Atletico MondolfoMarotta che oggi scende a Castelfidardo per affrontare una Vigor alla ricerca di punti per confermare il quinto posto che significherebbe playoff quando alla fine della stagione regolare mancano due giornate. La Biagio Nazzaro, salva, ma che sogna ancora i playoff, è attesa dall’ostica trasferta di Urbania, seconda in classifica e che cercherà punti per approdare direttamente alla finale playoff.

In zona salvezza Barbara sul campo del Valfoglia. Un Osimo Stazione in netta ripresa ospita un Montecchio con la testa già in Eccellenza, ma che sembra non concedere sconti a nessuno. Marzocca all’assalto del Gabicce Gradara, ques’ultimo terzo in classifica assieme ai Portuali. Nel girone B sfida da brividi per una Passatempese con lo spauracchio della retrocessione diretta e che cercherà il successo a Matelica visto che nell’ultima giornata osserverà poi il turno di riposo.

Il programma. Promozione, 16esima giornata di ritorno (ore 16:30). Oggi: Olimpia Marzocca-Gabicce Gradara, Osimo Stazione-K Sport Montecchio, Portuali-Moie Vallesina, S.Orso-S.Costanzo, Urbania-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Valfoglia-Barbara, Vigor Castelfidardo-Atletico MondolfoMarotta, Villa S.Martino-Cagliese. Riposa: Fermignanese.

Classifica: K Sport Montecchio 76; Urbania 55; Gabicce Gradara e Portuali 48; Vigor Castelfidardo 47; Fermignanese, Biagio Nazzaro e S.Orso 44; Valfoglia 43; Moie Vallesina 42; Atletico MondolfoMarotta 39; Barbara 35; Osimo Stazione 31; Villa San Martino 30; Cagliese e Olimpia Marzocca 27; S.Costanzo 20.

Girone B. Oggi: Atletico Centobuchi-Corridonia, Casette Verdini-Aurora Treia, Castel di Lama-Monturano, Grottammare-Potenza Picena, Matelica-Passatempese, Monterubbianese-Cluentina, Monticelli-Trodica, Palmense-Futura 96. Riposa: Civitanovese. Classifica: Civitanovese 66; Aurora Treia 58; Atletico Centobuchi 52; Monturano 47; Matelica e Trodica 45; Casette Verdini 44; Potenza Picena 40; Monterubbianese 35; Monticelli 34; Cluentina e Palmense 33; Corridonia 32; Passatempese 30; Futura 96 29; Castel di Lama 28; Grottammare 23.