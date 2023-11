I Portuali Ancona restano in fuga e la Vigor Castelfidardo aggancia la vetta

Portuali Ancona e Vigor Castelfidardo in vetta alla Promozione, rispettivamente del girone A e B. E altre tre formazioni della provincia, nel raggruppamento A, sono nelle prime cinque: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto e Moie Vallesina con le prime due che si sono prese tre punti contro Fermignanese e Vismara. Non va oltre il pari invece il Moie Vallesina contro il Marina. Un punto anche per la capolista Portuali sull’insidioso campo della Castelfrettese (la squadra di Fenucci è ancora imbattuta in casa) confermando i tre punti di vantaggio sulla seconda, il S. Orso, e prendendosi il settimo risultato utile di fila. Il colpo esterno della domenica lo fa l’Osimo Stazione che dopo tre ko espugna il campo del Valfoglia. Nel girone B la Vigor Castelfidardo vola agganciando la vetta dove ci sono anche il Trodica di Lelli e la corazzata Matelica. Un ruolino di marcia da applausi dei fidardensi, in serie positiva da cinque giornate (quattro vittorie e un pari) dopo una partenza sottotono in campionato e negativa anche in Coppa Italia. In Prima Categoria (girone B) la Filottranese torna alla vittoria dopo due pareggi rifilando tre gol al Senigallia e riappropriandosi così del primo posto solitario con tre punti di vantaggio su un Sassoferrato Genga che sembra aver ingranato la marcia giusta con le ultime due vittorie. Stesso discorso per la Real Cameranese – 3-0 al Pietralacroce nel match di cartello della decima giornata – coi rossoneri che agganciano al terzo posto la Sampaolese. Nel C pareggia in trasferta e vince in casa la Passatempese, al quarto risultato utile di fila.