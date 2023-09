I Portuali calano il poker. Marina, difesa da rivedere

MARINA

2

PORTUALI

4

MARINA: Coacci, Cucinella, Maiorano, Testoni (34’pt Gregorini), Giovagnoli, Medici, Piermattei, Rossetti (30’st Sabbatini), Gabrielli (14’st Carloni), Rossini, Gagliardi (40’st Frulla). All. Giorgini

PORTUALI: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi, Savini, Severini, De Marco (45’st Venanzi), Lazzarini (43’st Piermattei), Gioacchini (31’st Pascali), Mascambruni (25’st Giampaoletti), Marzioni (30’st Sbrolla). All. Ceccarelli

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Reti: 2’pt Gioacchini (P), 3’pt Piermattei (M), 22’pt, 35’st De Marco (P), 40’ pt Maiorano (M), 24’st Marzioni (P)

I Portuali calano il poker e ringraziano la poco attenta difesa del Marina scesa in campo nel match di ieri.

I due ex Lazzarini e Gioacchini sono subito protagonisti: il primo lascia partire un traversone in mezzo all’area, Gioacchini interviene da due passi e devia in rete.

La reazione dei locali arriva un minuto più tardi grazie a Piermattei che trasforma in oro un bel cross di Rossini.

Primo tempo entusiasmante con tanti colpi di scena: ci pensa De Marco a riportare avanti i Dockers con un pregevole tiro dalla distanza.

A fine frazione la gara torna in parità: Gregorini si procura un calcio di rigore che Maiorano trasforma.

Dopo l’espulsione dello stesso Maiorano il Marina è costretto a difendersi, ma viene tradito dal suo portiere che non riesce ad intercettare un innocuo cross di Marzioni che era diretto in porta.

Gli ospiti a quel punto mettono in sicurezza definitivamente il risultato con la doppietta di De Marco.

Nicolò Scocchera