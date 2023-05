I Portuali ci credono "Prima di quattro finali"

"Quella odierna è una delle quattro finali che dovremmo affrontare da qui al 28 maggio. Il Gabicce Gradara è una squadra che è stata costruita per dire la sua in questa stagione e lo sta facendo. Il passo falso casalingo di sabato scorso li farà venire al "Giuliani" ancora più determinati, ma sono convinto che ci faremmo trovare pronti". Nelle parole di Luca Cesaroni, vicepresidente dei Portuali Ancona, c’è tutta la carica per il rush finale che vede i Dockers, al momento, al terzo posto a 47 punti. L’Urbania è seconda a 54, il Gabicce quarto a 46: va da sé che la sfida odierna - ore 14.30 a Torrette contro i pesaresi -, è assolutamente fondamentale per mantenere una posizione nobile. "Abbiamo una fortuna – dice ancora Cesaroni -: il destino è nelle nostre mani. Questo è molto importante". Sì, perché i Portuali ci credono: "L’obiettivo è raggiungere la griglia playoff. Se l’Urbania dovesse distaccare la terza classificata di dieci punti non resterà altro che fare loro i complimenti". E sempre a proposito: "Ne approfitto per rinnovare le congratulazioni al K-Sport Montecchio per la meritata vittoria del campionato. Auguro loro il meglio per la prossima stagione in Eccellenza". Tornando ai suoi, Cesaroni traccia un bilancio ad un mese dalla fine del campionato: "Bilancio assolutamente positivo. Raggiungere risultati come quelli della stagione scorsa non è mai facile, confermarli è ancora più complesso. L’obiettivo di inizio stagione era quello di arrivare tra le prime cinque e al momento lo stiamo centrando. Non voglio fare retorica, ma faccio presente che delle prime dieci in classifica siamo la società che probabilmente ha meno budget a disposizione e soprattutto meno anni di attività e esperienza. Per questo i numeri non fanno altro che avvalorare quanto di buono fatto dai mister, dai dirigenti che quotidianamente lavorano per non far mancare nulla ai ragazzi e non per ultimo dai ragazzi stessi. Senza "l’allineamento" di queste componenti è impensabile raggiungere certi risultati".

Giacomo Giampieri