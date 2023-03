I Portuali ricevono il fanalino di coda San Costanzo

Tutte in campo oggi le nostre squadre in Promozione. A partire dai Portuali – che ospitano il S.Costanzo, ultimo – attesi alla riscossa dopo essere stati ’sbranati’ dal S. Orso che oggi invece scenderà a Castelfidardo per affrontare la Vigor reduce dal ko nel recupero di Urbania. Barbara a caccia di punti salvezza contro una Biagio in grande forma. A Marzocca Olimpia di fronte a Osimo Stazione: penultima contro terz’ultima, divise da un solo punto. A Moie arriva il Gabicce Gradara. Anche in questo caso una sola lunghezza a dividere i due team a caccia dei playoff. Nel girone B Passatempese alla ricerca della luce perduta a Monterubbiano. Promozione, 10ªR giornata di ritorno. Girone A. Oggi (ore 15): Fermignanese-Cagliese, Barbara-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Moie Vallesina-Gabicce Gradara, Olimpia Marzocca-Osimo Stazione (ore 16), Portuali-San Costanzo (ore 14:30), Urbania-Villa San Martino, Vigor Castelfidardo-S.Orso. Domani (ore 16): Valfoglia-K Sport Montecchio. Riposa: Atletico MonfolfoMarotta. Classifica: Montecchio 58; Urbania 45; Portuali 42; S.Orso 40; Gabicce G.e Fermignanese 37; Moie e Vigor Castelfidardo 36; A.MondolfoMarotta 34; Valfoglia e Biagio 33; V.S.Martino e Barbara 28; Cagliese 25; Osimo St. 22; O.Marzocca 21; S.Costanzo 12. Girone B. Oggi (ore 15): Atletico Centobuchi-Matelica, Aurora Treia-Futura 96, Casette Verdini-Monturano, Cluentina-Trodica, Monterubbianese-Passatempese, Monticelli-Castel di Lama (ore 14:30), Palmense-Grottammare. Domani (ore 16): Civitanovese-Potenza Picena. Riposa: Corridonia. Classifica: Civitanovese 56; A.Treia 51; A.Centobuchi 41; Monturano, Trodica, C.Verdini e Pot.Picena 35; Matelica 34; Palmense, Cluentina e Monterubbianese 27; Corridonia e Monticelli 26; Passatempese 25; C.di Lama 24; Futura 96 22: Grottammare 20.