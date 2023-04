I Portuali ritrovano il successo Gioacchini stende la Cagliese

PORTUALI

1

CAGLIESE

0

PORTUALI : Tavoni, Ribichini, Tonini, Rinaldi (77’ Mascambruni), Savini, Severini, Ceresani (67’ Santoni), Bozzi, Gioacchini (56’ Marzioni), Lazzarini (58’ Polenta), Carnevali (87’ Gambelli). All. Ceccarelli

CAGLIESE: Pifarotti, Ciampiconi (75’ Bianchi), Corazzi (18’ Balla), Pierpaoli, Pieretti (83’ Bucefalo), Brunelli, Guion (46’ Arcangeletti), Cicci, Ciacci, Bucefalo, Romitelli (83’ Genghini). All. Bettelli

Arbitro: Eletto di Macerata

Reti: 14’ Gioacchini

Note: ammoniti Bucefalo, Rinaldi, Carnevali, Marzioni, Bianchi; esp. Pierpaoli e Marzioni

Un gol in avvio e così i Portuali Ancona ritrovano sorriso e un successo importantissimo in ottica play off. È di Gioacchini la rete decisiva che piega la Cagliese per 1-0 e che arriva dopo appena 14’: il centravanti riceve palla in area di rigore, la difende e si gira. Per Pifarotti non c’è scampo e i Dockers si proiettano in avanti. Galvanizzata dall’immediato vantaggio la squadra di casa costruisce ancora con Gioacchini, quindi con Lazzarini, ma il portiere è sempre attento. Per i pesaresi poche vere situazioni, se non un paio di piazzati disinnescati da un attento Tavoni. Anche nella ripresa sono i Portuali a tenere le redini del gioco: la chance migliore per il rientrante (a pieno regime) Marzioni, su assistenza di Carnevali, che in spaccata riesce a deviare quanto basta ma il cuoio scivola sul fondo.

Nel finale, a proposito di infortunati, si rivede anche Mascambruni. Altra ottima notizia per i Dockers di Ceccarelli che al triplice fischio possono godersi una vittoria che consente di raggiungere quota 46 punti, sempre in piena lotta playoff.

Giacomo Giampieri