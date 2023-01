I Portuali schiacciano in un minuto il Barbara che era rimasto in dieci

PORTUALI

3

BARBARA

0

PORTUALI: Tavoni, Ragni, Tonini, Santoni (57’ Garuti), Savini, Severini, Morbidoni (57’ Marzioni), Rinaldi (75’ Moretti), Gioacchini (77’ Donzelli), Mascambruni (85’ Bozzi), Lazzarini. All. Ceccarelli.

BARBARA: Sartarelli, Paradisi (82’ Carletti), Tiriboco (71’ Sabbatini), Morsucci, Disabato, Giorgetti (75’ Mancini), Rossini (71’ Conti), Cardinali, Moschini, Brunori, Barchiesi (64’ Fronzi). All. Spuri

Arbitro: El Mouhsini (Pesaro)

Rete: 65’ Gioacchini, 67’ Lazzarini, 92’ Marzioni

Note: esp. Brunori al 58’ per somma di ammonizioni

Uno due letale, Gioacchini-Lazzarini, poi il sigillo in pieno recupero di Marzioni: con un netto 3-0 i Portuali superano un Barbara decimato dagli infortuni e lo fanno per effetto di un secondo tempo magistrale. A spianare la strada dei Dockers ci pensa l’espulsione di Brunori, al 58’, per somma di gialli.

Nella prima frazione, i padroni di casa si rendono pericolosi con la conclusione di Lazzarini che incrocia dal limite, ma la palla sfila fuori. I barbaresi provano a pungere in contropiede, i Portuali ci riprovano con Mascambruni ma Sartarelli è attento.

Ripresa. Gli anconetani iniziano col piglio giusto: Brunori – già ammonito – commette un altro fallo e viene allontanato. Savini e compagni alzano il baricentro. Una splendida azione corale porta Tonini a crossare indisturbato in area di rigore: Gioacchini ringrazia e stappa la partita. Il bis, 120 secondi dopo, è siglato da Lazzarini. Per il Barbara si fa dura e Marzioni, subentrato dalla panchina, fissa il punto del 3-0 con un gran sinistro in diagonale. La vittoria permette ai ragazzi di Ceccarelli di consolidare il secondo posto in classifica. Il Barbara, in attesa di recuperare uomini ed energie, resiste appena fuori la zona playout.

Giacomo Giampieri