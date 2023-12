I Portuali sempre più in vetta. De Marco stende la Biagio

PORTUALI DORICA

2

BIAGIO NAZZARO

1

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni (16’ st Giampaoletti), Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, De Marco (34’ st Gioacchini), Sassaroli, Pascali (32’ st Sbrolla), Lazzarini (27’ st Piermattei), Candolfi. All. Ceccarelli

BIAGIO NAZZARO: Minardi, Agostinelli (25’ st Pacenti), Guerri, Brocani (31’ st Terranova), Ortolani, Petoku (25’ st Cecchetti), Borocci (19’ st Parasecoli), Cardinali, Canulli, Coppari (42’ st Carboni), Montagnoli. All. Domenichetti

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 42’ De Marco, 44’ De Marco; 45’ st Montagnoli

Fondamentale vittoria della capolista al Giuliani di Torrette: i Portuali Dorica superano la Biagio Nazzaro per 2-1, grazie a un super De Marco autore di una doppietta. Elettrico il primo tempo, seppure condizionato dal forte vento. Lo squillo dei Dockers più significativo al 25’, con Lazzarini murato da Minardi in uscita, mentre i chiaravallesi replicano con Canulli ma Tavoni blocca facile. Al 42’ e al 44’ la partita di stappa. Candolfi scippa un pallone a metà campo e lancia il 2003 solo davanti alla porta. De Marco, sull’uscita di Minardi, è perfetto ad incrociare a destra. Il raddoppio appena due minuti dopo con un’azione capolavoro: Lazzarini per Tonini, finta in area e assist per De Marco che di mancino infila il 2-0. Nel secondo tempo la Biagio si scuote e alza il baricentro. Nel primo quarto due ghiotte chance, una su punizione di Montagnoli che Tavoni alza sulla traversa, e un colpo di testa fuori di Canulli. Occasioni inframezzate da un tentativo in spaccata di Pascali e un tiro di Sassaroli. La Biagio la riapre proprio allo scadere con la punizione velenosa di Montagnoli che inganna Tavoni. Sul gong il copione si ripete, ma il portiere è bravissimo a neutralizzare. I Portuali staccano tutti a 27, la Biagio resiste ai piedi del podio ma viene agganciata da diverse squadre.

Giacomo Giampieri