I Portuali sfidano il Barbara, la Biagio cerca conferme

Tutte in campo oggi le formazioni ‘anconetane’ nel girone A di Promozione. Si gioca l’ultima giornata di andata. Due i derby. Al Giuliani di Torrette si affrontano Portuali e Barbara. A Castelfidardo arriva invece il Moie Vallesina. La Biagio Nazzaro vorrà continuare nella serie vincente sul campo del Villa San Martino. A Marzocca di Senigallia scenderà la vice capolista Atletico MondolfoMarotta. Terzo appuntamento in una settimana per l’Osimo Stazione a caccia di punti salvezza, in casa, contro la Cagliese, con entrambe le formazioni invischiate in piena zona playout. Nel girone B turno di riposo per la Passatempese che finora ha un cammino da zona playoff.

Promozione, 17esima giornata (ore 14:30).

Girone A. Oggi: Olimpia Marzocca-Atletico MondolfoMarotta, Osimo Stazione-Cagliese, Portuali-Barbara, S.Orso-K Sport Montecchio, Urbania-Gabicce Gradara, Villa San Martino-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina. Domani: Valfoglia-Fermignanese. Riposa: San Costanzo. Classifica: K-Sport Montecchio 33; Atletico MondolfoMarotta 28; Urbania e Portuali 26; Gabicce Gradara e S.Orso 25; Moie Vallesina, Valfoglia e Vigor Castelfidardo 21; Villa San Martino e Barbara 20; Fermignanese 19, Biagio Nazzaro 18; Osimo Stazione 15; Cagliese e Olimpia Marzocca 14; San Costanzo 7.

Girone B. Atletico Centobuchi-Cluentina, Castel di Lama-Potenza Picena (ore 15), Grottammare-Futura 96, Matelica-Monturano C., Monterubbianese-Aurora Treia (15), Monticelli-Corridonia, Palmense-Trodica. Domani: Casette Verdini-Civitanovese, Riposa: Passatempese. Classifica: Civitanovese 30; Monturano C. e Aurora Treia 25; A.Centobuchi 23; Passatempese 22; Trodica e Potenza Picena 21, Monterubbianese 20, Casette Verdini e Matelica 19, Palmense 18; Corridonia 17; Castel di Lama 16; Monticelli 15, Cluentina 14; Futura 96 13; Grottammare 12.