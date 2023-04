I Portuali sfidano la capolista Debutto duro per Michettoni

Domenica in casa della prima della classe per i Portuali che saliranno a Montecchio per difendere il terzo posto solitario. In trasferta anche la Vigor Castelfidardo, ma oggi sul campo dell’ultima della classe, San Costanzo. Debutto ostico per mister Michettoni sulla panchina dell’Osimo Stazione visto l’arrivo dell’Urbania, seconda in classifica. Nel girone B Passatempese alla ricerca della vittoria, in casa, contro l’Atletico Centobuchi. Il programma. Promozione, 28^ giornata (ore 16). Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Moie Vallesina, Osimo Stazione-Urbania, San Costanzo-Vigor Castelfidardo, S.Orso-Olimpia Marzocca. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Fermignanese, Cagliese-Valfoglia, Gabicce Gradara-Barbara, K Sport Montecchio-Portuali. Riposa: Villa San Martino. Classifica: K Sport Montecchio 61; Urbania 48; Portuali 43; Gabicce Gradara, Fermignanese e S.Orso 40; Vigor Castelfidardo 39; Moie Vallesina 36; Biagio Nazzaro e Atletico MondolfoMarotta 34; Valfoglia 33; Barbara 29; Villa San Martino 28; Cagliese 25; Olimpia Marzocca 24; Osimo Stazione 22; S.Costanzo 13. Girone B. Oggi: Passatempese-Atletico Centobuchi, Castel di Lama-Palmense, Corridonia-Cluentina, Futura 96-Civitanovese, Matelica-Monticelli, Monturano-Monterubbianese, Trodica-Aurora Treia. Domani: Potenza Picena-Casette Verdini. Riposa: Grottammare. Classifica: Civitanovese 59; Aurora Treia 54; Atletico Centobuchi 41; Trodica 38; Matelica 37; Monturano e Casette Verdini 36; P. Picena 35; Monticelli 29; Palmense e Monterubbianese 28; Cluentina 27; Corridonia e Passatempese 26; Castel di Lama 24; Futura 96 22; Grottammare 21.