I Portuali sprecano tante occasioni, l’Olimpia resiste e strappa un punto

OLIMPIA

0

PORTUALI ANCONA

0

OLIMPIA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Rossi, Bonvini (26’st Arsendi), Breccia, Pigini, Canulli, Felicissimo (29’st Paolini), Rossetti (14’st Tonucci). All. Giuliani.

PORTUALI: Tavoni, Ragni (34’st Severini), Carnevali, Santoni (11’st Donzelli), Savini, Tonini, Lazzarini, Moretti, Gioacchini (31’st Bozzi), Mascambruni (26’st Rinaldi), Romanelli (4’st Morbidoni). All. Ceccarelli.

Arbitro: Cardelli di Pesaro.

L’Olimpia soffre, resiste e strappa un punto d’oro nella sfida contro i Portuali. Se il pareggio a reti bianche fa ben sperare i marzocchini, che riabbracciano davanti al pubblico amico Paolini, il faro del proprio attacco, i Portuali tornano nel capoluogo con la consapevolezza di aver sprecato una chance. Al netto degli episodi, la formazione dorica ha creato un’infinità di occasioni, ma nessuna di queste è stata concretizzata. L’avvio dei locali è discreto grazie ad alcuni buoni spunti sulla corsia di destra, in pochi minuti però gli ospiti riordinano le idee e sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Mascambruni che si stampa sul palo. Ad inizio ripresa sono ancora i dorici a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Gioacchini che Giovagnoli intercetta, sulla ribattuta ci prova Lazzarini, ma da posizione defilata l’ex Marina non inquadra lo specchio della porta. La ripresa è un assolo dei "Dockers", il Marzocca non riesce in alcun modo ad uscire dalla propria metà campo. Nonostante le difficoltà l’Olimpia trova la forza di reagire: Canulli si invola sulla sinistra e calcia da posizione defilata, sotto gli occhi attoniti di Tavoni la palla esce d’un soffio. Nel finale saltano gli schemi, le due formazioni si affrontano a viso aperto, ma il gol non arriva. Nicolò Scocchera