I Portuali vogliono continuare a stupire

Quattro partite oggi, altrettante domani. Questo il menù nel girone A di Promozione per la 16esima giornata, la prima del nuovo anno, la penultima del girone di andata. Oggi i Portuali, dopo un 2022 ’emozionante’ come lo hanno etichettato dalla società dorica, vorranno ripartire alla grande come hanno chiuso l’annata siglando un poker di reti all’Atletico MondolfoMarotta. Anche se la trasferta al Pierucci di Moie, contro la squadra di Rossi attesa al riscatto dopo la sconfitta in casa del Valfoglia, non è delle più agevoli. Quel Valfoglia che scenderà a Barbara con le due squadre separate solo da un punto. Stessa distanza che c’è tra Atletico MondolfoMarotta e Vigor Castelfidardo che si sfidano al campo Longarini-Lucchetti di Mondolfo con la Vigor che cercherà di conquistare la terza vittoria di fila fuori casa. Nei match di domani c’è curiosità in casa Biagio Nazzaro dopo la rivoluzione di dicembre con i rossoblu che ospiteranno l’Urbania. Novità che si registrano anche in casa Osimo Stazione che salirà sul campo della capolista Montecchio. Marzocca a Gabicce Mare. Nel girone B la Passatempese - che si è riaffacciata dopo gli ultimi risultati in zona playoff - riceverà il Matelica.

Il programma. Ore 14:30. Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Vigor Castelfidardo, Ilario Lorenzini Barbara-Valfoglia, Moie Vallesina-Portuali, San Costanzo-S.Orso. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Urbania, Cagliese-Villa San Martino, Gabicce Gradara-Olimpia Marzocca, K-Sport Montecchio-Osimo Stazione. Riposa: Fermignanese. Classifica: Montecchio 30; Urbania e Portuali 26; Gabicce Gradara 24; Atletico MondolfoMarotta 22; Vigor Castelfidardo 21; Valfoglia 20; Sant’Orso e Barbara 19; Moie Vallesina 18; Fermignanese e Villa San Martino 16; Osimo Stazione e Biagio Nazzaro 15; Cagliese e Olimpia Marzocca 13; San Costanzo 7. Girone B. Oggi: Aurora Treia-Casette Verdini, Corridonia-Atletico Centobuchi (ore 15), Cluentina-Monterubbianese (15), Futura 96-Palmense (15), Monturano-Castel di Lama, Passatempese-Matelica, Trodica-Monticelli. Domani: Potenza Picena-Grottammare. Riposa: Civitanovese. Classifica: Civitanovese 30; Aurora Treia 24; Monturano C. 22; Passatempese 21; Atletico Centobuchi 20; Monterubbianese 19; Casette Verdini, Trodica, Matelica e Potenza Picena 18; Corridonia 17; Castel di Lama 16; Palmense e Monticelli 15; Futura e Cluentina 13; Grottammare 12.