I punteggi delle partite: la vetta non cambia

Molfetta vince, ma riesce a tornare a casa con soli due punti dalla trasferta sul campo di San Giovanni in Marignano. Turi, seconda, con i tre punti colti a Modugno, si porta a quattro punti dalla vetta. B maschile (girone E), diciassettesima giornata. Oggi (ore 21): Ancona-Lube Civitanova. Altri risultati: Volley 79 Civitanova-Potentino 2-3, San Giovanni in Marignano-Molfetta 2-3, Castellana Grotte-Montorio 0-3, Modugno-Turi 1-3. Classifica: Molfetta 47; Turi 43; Osimo 38; Potentino 35; Macerata 31; Ancona 28; Castelferretti 27; Montorio 26; Modugno 21; Loreto e San Giovanni in Marignano 16; Civitanova 12; Volley 79 Civitanova 10; Castellana Grotte 7. Prossimo turno (diciottesima giornata). 040323: Castelferretti-Ancona (ore 18), Potentino-Loreto (ore 18:30), Macerata-San Giovanni in Marignano, Molfetta-Volley 79 Civitanova, Turi-Castellana Grotte. 050323 (ore 18): Lube Civitanova-Osimo.