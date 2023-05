I ragazzi di Giombini sono chiamati a un miracolo

Ultima giornata in B maschile. Loreto può sperare solo nei playout, ma sabato dovrà compiere l’impresa - vincendo da tre punti - contro la capolista Turi, in casa, con i pugliesi che finora hanno perso solo 4 partite su 25. Ma il destino della formazione loretana è legato anche al risultato del San Giovanni in Marignano di scena sul campo della Volley 79 Civitanova. Loreto (11^ con 24 punti) dovrà sperare che la formazione romagnola (10^ con 27 punti) non faccia più di un punto a Civitanova visto che la regola stabilisce che vi sia playout tra 10’ e 11’ solo nel caso in cui il distacco tra le due formazioni non sia superiore a due punti. Altrimenti sarà retrocessione per i marchigiani.

B maschile (girone E), 25^ giornata. Castellana Grotte-Volley 79 Civitanova 0-3, Turi-Osimo 3-0, Macerata-Lube Civitanova 1-3, San Giovanni in Marignano-Ancona 3-1, Modugno-Loreto 3-0, Potentino-Montorio 3-0, Molfetta-Castelferretti 3-2. Classifica: Turi 62; Molfetta 60; Osimo 56; Potentino 55; Castelferretti 45; Ancona 44; Macerata 42; Montorio 32; Modugno 29; San Giovanni in Marignano 27; Loreto 24; Volley 79 Civitanova 17; Castellana Grotte e Lube Civitanova 16.