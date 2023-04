I ragazzi di Recchi battono il Cerignola

Chiude il campionato con una bella vittoria e con un’ottima prestazione, la Primavera dorica di mister Recchi che nell’ultima partita stagionale disputata allo stadio Dorico supera per 2-0 l’Audace Cerignola. I biancorossi partono con il freno a mano tirato, complice un buon avvio dei pugliesi che nella prima frazione sfiorano il gol del vantaggio per ben due volte con l’attaccante Scanzano. Nella ripresa meglio l’Ancona che apre le marcature del match al 9’ con Amico, bravo ad accentrarsi e chiudere col mancino alla sinistra del portiere ospite. A questo punto la squadra gestisce bene il vantaggio e al 29’ sfrutta al massimo la possibilità di raddoppiare. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pangrazi è bravo a vincere un contrasto e depositare in rete il gol della tranquillità. "Abbiamo giocato un primo tempo molto equilibrato e tatticamente bloccato – commenta il tecnico Valeriano Recchi a fine gara – a causa di un avversario molto attento e ben messo in campo che con grande fisicità chiudeva gli spazi nella propria metà campo e cercava di ripartire con velocità. Nella ripresa, però, abbiamo migliorato la qualità del palleggio in costruzione e ciò ci ha permesso di trovare sempre più spazi. E di meritare ampiamente il doppio vantaggio". Ancona Primavera: Raimondi; Bugari, Antoniazzi, Marcolini, Fossi, Fabiani, Benigni (45’ Sopranzi), Pangrazi, Camara (86’ Cappelletti), Useini, Amico (78’ Ferrari). In panchina: Perri, Gasparoni, Galavotti. All. Recchi. Audace Cerignola: Pinneri; Calzolaio, Carbone, Pergola, Dorio, Russo M., Russo F. (60’ Coco), Pezzani (83’ Camerino), Scanzano, Cenicola, Silvestri. In panchina: Maravigna, Lotito, Todorov, Scopece. All. Pavone. Reti: 9’ st Amico, 29’ st Pangrazi. Note: ammoniti Antoniazzi, Calzolaio, Dorio e Todorov.