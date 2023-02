I sardi navigano nei bassifondi, ma hanno già fatto male ai dorici

L’operazione Olbia è già entrata nel vivo in casa Ancona: nella mattinata di ieri la squadra si è ritrovata come di consueto al Paolinelli, dove ha svolto esercizi di core stability, riscaldamento a secco di gruppo, lavoro tattico e di forza. Hanno lavorato a parte Lombardi e Ruani, assenti Martina (febbre), Piergiacomi (pneumotorace). Oggi la squadra sosterrà una seduta pomeridiana sempre nell’impianto della Baraccola. Imperativo: archiviare immediatamente il doloroso ko di Fermo, che ha posto fine ad un’imbattibilità che durava da ormai due mesi. Domenica arriverà al Del Conero una formazione che annaspa nei bassifondi della classifica, ma che non andrà assolutamente sottovalutata: la gara casalinga dello scorso ottobre contro il Montevarchi, persa in maniera inaspettata, ha insegnato che in questo campionato non si deve abbassare la guardia contro nessuno. Certo, l’Olbia non rappresenta nemmeno un ostacolo così tanto insormontabile per la truppa di Colavitto, che finora contro i sardi, su cinque incontri disputati, ha raccolto ben quattro vittorie: l’unica (e pesante) sconfitta, arrivò lo scorso primo maggio, quando i dorici, reduci da un campionato andato al di là di ogni più rosea previsione iniziale, vennero eliminati al primo turno dei play-off dalla formazione isolana, che si imposa per due a zero al Del Conero. Ma era un altro campionato, come dimostrano i numeri di oggi: la classifica dice infatti che l’Ancona sta finora avendo un ruolino di marcia migliore rispetto all’anno scorso, mentre l’Olbia, al contrario, ha risentito in maniera significativa della partenza del proprio condottiero Max Canzi, visto che con Occhiuzzi in panchina la squadra sta faticando più del previsto. Quel che è certo, è che in palio ci saranno punti pesanti per entrambe: oltrettutto, la sfida arriva alla vigilia dello scontro diretto contro l’Entella in programma il prossimo weekend al Del Conero: e così, dopo aver fallito l’occasione per accorciare le distanze domenica scorsa, l’Ancona potrà riprovarci ora, sperando ovviamente in un concomitante risultato favorevole da Chiavari. La rabbia dopo la debacle del Recchioni è già stata (molto faticosamente) sbollita e dovrà necessariamente tramutarsi in voglia di riscatto. Tanti i motivi per guardare con ottimismo al prossimo impegno: in primis Melchiorri, che in quattro partite ha già realizzato la bellezza di cinque reti, ma anche il fattore casalingo. Si giocherà infatti davanti ad un pubblico che quest’anno si è dimostrato il vero valore aggiunto di questa squadra: e pazienza se non si riusciranno a replicare gli stessi numeri che si sono registrati contro la Reggiana. Quel che conta è il fattore campo, ma soprattutto agganciare il terzo posto per potersi giocare buone chance ai play-off: perché quest’Ancona ha dimostrato di possedere tutte le carte in regola per poter stare nel novero delle grandi.

Gianmarco Minossi